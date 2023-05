Nikita Pelizon si ritira dai social dopo gli attacchi web/ “A volte sono pesanti”

Nikita Pelizon e lo screzio con Oriana, Micol e Giaele: ecco cosa è successo

Alcuni giorni fa, Nikita Pelizon è stata protagonista di uno screzio con Oriana, Giaele e Micol. Il trio delle ex gieffine ha unito le forze per creare una collezione di giacche di jeans, andate subito a ruba. Anche la vincitrice del GF Vip 7 ha creato una sua linea e ha commentato ironicamente: “Sono artigianali, comunque richiedono una grossa lavorazione dietro perché sono piene di dettagli. Non hanno due cuori e due brillantini… No scherzo, scherzo“.

Nikita Pelizon punge Oriana, Micol e Giaele?/ La Incorvaia pubblica una chat privata…

A questo punto, sono arrivate numerose frecciate da parte di Micol e Oriana alle quali Nikita Pelizon ha risposto: “Non si può più scherzare. Anyway, sono contenta quando le persone creano cose nuove, quella battuta è presa solo dagli innumerevoli commenti che ho letto in questi giorni. Era una battuta, nothing more. Peace and love baby.”

Nikita Pelizon: che succede dopo il GFvip 7?/ Sbarca a L'isola dei famosi: il motivo

Nikita Pelizon in lacrime annuncia allontanamento web: le sue parole

Nikita Pelizon ha avuto un piccolo screzio con Oriana, Giaele e Micol a causa di un commento ironico fatto alla collezione del trio. Successivamente, c’è stato un chiarimento dopo che la vincitrice del GF Vip 7 ha sottolineato si trattasse solo di uno scherzo. Apparentemente tutto è andato a buon fine, ma gli hater hanno continuato a insultare la modella triestina.

Nikita Pelizon ha deciso di prendere una pausa social a causa dei commenti e degli insulti ricevuti: “Angels scusate ma oggi ho deciso di dedicarmi un po’ di tempo lontana dai social perché a volte gli sh**storm sono pesanti”. L’annuncio è corredato da una foto di un occhio della modella colmo di lacrime. Quanto sarà lunga questa pausa?

Nikita Pelizon e Matteo Diamante fidanzati?/ "Nel futuro? Vedremo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA