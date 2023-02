Nikita Pelizon soffre di una grave malattia?/ “Potrebbe perdere la memoria”

Nikita Pelizon ha una malattia? Gli utenti sul web lo confermano

Nikita Pelizon sta vivendo giorni decisamente più spensierati grazie alla presenza dell’ex Matteo Diamante, che le sta sempre vicino. Secondo quanto, nelle ultime ore, stanno affermando alcuni utenti la modella avrebbe rivelato ad Antonella Fiordelisi di soffrire di una grave malattia.

GF Vip, Matteo Diamante in lacrime con Nikita/ "Ci sono stato male per te e..."

Secondo le indiscrezioni sul web, Nikita Pelizon fra due anni potrebbe perdere gradualmente la memoria a causa di una malattia degenerativa. Questo sarebbe il motivo per cui la modella si annota molto spesso dei pensieri, per poter trattenere dei ricordi. A quanto pare, anche l’ex Matteo Diamante sarebbe a conoscenza di questo e, ogni volta che la gieffina dimentica qualcosa, si mostrerebbe molto preoccupato. Al momento non ci sono filmati che confermano questo, ma molti utenti dichiarano di aver sentito questa conversazione con la schermidora.

Ivana Mrazova gela Nikita: "Basta illudersi su Luca!"/ Onestini: "Si è buttata addosso dopo 3 giorni"

Nikita Pelizon attacca il GF Vip: “Mi mandano in tilt con l’ex”

Nikita Pelizon non ha preso subito bene l’ingresso del suo ex Matteo Diamante, tanto da lasciarsi andare ad uno sfogo con Antonella Fiordelisi. La modella è entrata in crisi vedendo l’ex naufrago gironzolare per la casa del Grande Fratello Vip 2022 e ha attaccato gli autori del reality show.

La gieffina, infatti, dichiara: “Non pensavo che il grande fratello fosse cosi, ma che programma é? Volevo fare il mio percorso, non sono venuta qui per stare in una rimpatriata di ex. L’esperimento sociale quale e? Cosa volete, vedermi andare in tilt?“. La schermidora cerca di consolarla: “Non pensavo che ti piacesse così tanto. Non so cosa consigliarti a parte cantare, ballare e divertirti. Fuori da qui l’avresti già dimenticato perchè avresti avuto altre distrazioni. Qui non è semplice perchè lo vedi tutti i giorni”.

Nikita Pelizon contro gli autori del GF Vip/ "Vogliono mandarmi in tilt con l'ex..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA