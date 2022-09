Nikita Pelizon, sogno hot su Antonino Spinalbese/ “Sono a disagio”. E Ginevra…

Grande Fratello Vip, sogno hot di Nikita

Sogno hot al Grande Fratello Vip. Nikita Pelizon ha rivelato di aver sognato Antonino Spinalbese in scene che, a quanto carpito da Isa & Chia, dovrebbero essere piuttosto osé. La concorrente del GF Vip si è subito confidata con Ginevra Lamborghini, sua amica all’interno della Casa, confidandole il suo stato d’animo. “Sapete che stanotte ho sognato Antonino? Sono a disagio” ha raccontato l’ex Pechino Express.

“Che sogno era? Era quel tipo di sogno lì?” ha chiesto immediatamente Ginevra, incuriosita. “È normale, viviamo tutti insieme. Ma era un tipo di sogno erotico?” ha chiesto Wilma Goich, lanciando qualche sorrisino. Ginevra è poi corsa ad abbracciare Nikita, facendo ulteriori domande sul sogno e scherzando: “Ma era proprio un sogno da sogno”. “Un sogno disagio” ha sentenziato Nikita.

Nikita, sogno hot su Antonino

Ginevra Lamborghini ha capito immediatamente la situazione dell’amica, rispondendo: “Quanto è brutto quando sogni quelle cose perché poi lo vedi e ti sembra che lui sabbia. È terribile, anche a me è successo”. Dunque, il contenuto del sogno di Nikita pare che non fosse proprio innocente. In molti, però, hanno notato le espressioni di Ginevra davanti al racconto dell’amica: un misto tra curiosità e gelosia.

In queste prime settimane di Grande Fratello Vip, infatti, si è parlato molto di una possibile vicinanza tra Ginevra e Antonino. Tra i due sembrerebbe esserci una simpatia particolare che hanno notato tutti i telespettatori da casa e che potrebbe evolvere in qualcos’altro, nonostante la sorella di Elettra Lamborghini abbia chiarito di avere una persona che la attende fuori dalla Casa.

Nikita dice a Ginevra che stanotte ha sognato Antonino 🍿 #Gintonic pic.twitter.com/YdNkFdqhkr — Patty ミ☆ (@PattyCastiello) September 30, 2022













