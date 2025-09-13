Nikita Pelizon irrompe a un evento di Helena Prestes: la speciale sorpresa per l'amica

L’amicizia tra Nikita Pelizon e Helena Prestes prosegue a distanza di anni. I fan delle due ricorderanno la loro presenza a Pechino Express e le sorprese rispettive quando entrambe hanno preso parte al Grande Fratello. Per la modella ed ex vincitrice del reality nel 2023 è arrivato il momento di festeggiare con la brasiliana e fidanzata di Javier Martinez. Nikita ha infatti voluto fare una sorpresa all’amica del cuore nel bel mezzo di un evento, presentandosi tra lo stupore generale e spiazzando così anche l’amica durante l’evento Riflessi di luce. Nikita Pelizon si è poi lasciata andare a una speciale dedica per l’amica, direttamente su Instagram: “Ad ogni traguardo raggiunto, è bellissimo vederti realizzare” ha scritto sui social.

Tra abbracci ed emozioni si è consumata un’altra bella scena che testimonia quanto sia importante l’amicizia tra le due ex gieffine, che continuano a distanza di anni a vivere un legame importante.

Nikita Pelizon commenta la storia tra Helena Prestes e Javier

Da vera amica, Nikita Pelizon sta vivendo con grande entusiasmo la fase di felicità di Helena Prestes, che ha trovato l’amore al Grande Fratello con Javier Martinez. Riguardo alla relazione sbocciata sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia, Nikita Pelizon ha ammesso:

“La vedo molto innamorata e serena, ed è bello vedere che dopo tutte le difficoltà e le complicazioni tipiche di un reality, sia riuscita a costruire qualcosa di vero” le parole di Nikita Pelizon che dunque approva la storia di Helena e Javier, che continuano a vivere la loro storia d’amore dopo il Grande Fratello nonostante qualche fake news su una presunta crisi o addirittura rottura tra loro. Niente di tutto questo, l’amore tra Helena e Javier va a gonfie vele.