Nikita Pelizon stronca Antonino Spinalbese/ “Parla sempre male degli altri e…”

Nikita Pelizon lancia una stoccata ad Antonino Spinalbese: “Parla sempre degli altri ma…”

In un momento di confidenza, Nikita Pelizon e Carolina Marconi esprimono il loro parere su Antonino Spinalbese e i suoi atteggiamenti all’interno della Casa. Secondo Nikita Pelizon, Antonino avrebbe dei pregiudizi nei confronti di alcuni concorrenti: “Secondo me parte prevenuto a prescindere e non ascolta quello che gli dicono gli altri ma ascolta per poter attaccare”. Carolina Marconi è convinta che ad Antonino basti poco per abbattere il muro che lo separa da Nikita Pelizon con cui sembra avere una certa diffidenza: “Antonino è un bravo ragazzo e non gliene frega nulla di fare strategie o calcoli. Secondo me lui si sorprende del fatto che qui dentro la casa sta parlando perché generalmente è un tipo silenzioso”. Nikita però fa notare: “Lui non parla di sé ma degli altri sì”. Carolina Marconi però fa spiega a Nikita che Antonino prova una certa ritrosia a parlare di sé: “Non tutte le persone sono predisposte a farlo. Io e te abbiamo bisogno di esternare il nostro malessere ma ci sono persone che hanno difficoltà ad aprirsi”.

Tra Spinalbese e Nikita però la guerra sembra ormai aperta. Parlando con Carolina Marconi e Alberto De Pisis, l’hairstylist ha ribadito la sua antipatia verso la ragazza, con cui ha spesso avuto discussioni. Spinalbese è perentorio su Nikita, secondo lui la ragazza è una provocatrice sottile: “Uno dice ‘ma invece è carina’, invece no. Sì è carina, è gentile, assolutamente. Però ti provoca in una maniera molto sottile e delicata. Lei è delicatissima, è molto furba e astuta, assolutamente”.

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini aveva mostrato a Nikita Pelizon alcuni commenti fatti dalla madre su Facebook. Dopo che Nikita aveva ripercorso la sua infanzia difficile, la madre ha deciso di sbugiardarla sui social. Anche la sorella Jessica ha deciso poi di intervenire sulla vicenda.

In un lungo post su Instagram ha chiarito che i loro genitori hanno fatto anche molte cose buone per i figli ma che allo stesso tempo Nikita ha avuto più difficoltà ad affrontare determinate situazioni: “Devo ammettere che sono stanca di tutto questo gossip. Ho fatto tanta fatica per raggiungere l’equilibrio che ho personale e familiare, questa situazione ci ha sbattuto in un tritacarne…Da una parte ci sono mamma e papà che credono di aver fatto del loro meglio e hanno grosse difficoltà a vedere gli errori che hanno fatto e che con molta fatica avevo messo da parte perché odio vivere con rabbia e risentimento, non fa parte di me. Però hanno fatto anche molte cose buone, la vita non è solo bianco o nero. Poi c’è Nikita che era piccola ed alcune cose le ha vissute più pesantemente senza essere capita e aiutata al momento giusto nel modo corretto, ma che con tanta fatica e nessun aiuto è arrivata dove voleva.Ora le nostre vite e tutte le cose private stanno diventando pubbliche, lei al GF ha la psicologa disponibile ogni giorno, noi qui fuori no”.

