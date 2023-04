Nikita Pelizon svela come investirà i 100mila euro del GF Vip/ “Beneficenza, poi…”

Nikita Pelizon e il montepremi del GF Vip: metà del budget in beneficenza da “regolamento”

Sono ormai trascorse diverse settimane dall’ultimo atto del GF Vip che ha visto trionfare a gran sorpresa una delle meno favorite, Nikita Pelizon. Nonostante il passare dei giorni, l’interesse intorno alla modella ora tornata alla quotidianità è ancora elevato; sui social sono in molti ad essere proiettati verso nuovi aggiornamenti e ipotetici retroscena. Non mancano inoltre i contenuti offerti tramite intervista diretta, come dimostrato dall’ultima per Tv Sorrisi e Canzoni.

GF Vip: Nikita Pelizon replica alle parole di Giaele/ "Non ci sono stati complimenti"

Nikita Pelizon, nell’intervista per il settimanale, tra i tanti argomenti ha toccato anche un tema di particolare interesse per i più curiosi. In qualità di vincitrice del GF Vip, la modella ha ottenuto un sostanzioso assegno da 100mila euro. Il regolamento del reality condotto da Alfonso Signorini “impone” però che metà dell’importo venga devoluto in beneficenza, chiaramente presso un’associazione scelta dalla persona interessata. Tutto il resto, ovvero la metà, è libero da vincoli contrattuali e Nikita Pelizon ha rivelato come intende investirlo.

Nikita rompe il silenzio dopo GF Vip/ "Non riuscivano a farmi cambiare pensiero"

Nikita Pelizon, dai progetti dopo il GF Vip alla dedica per Alfonso Signorini: “Mi ha appoggiata…”

Per quanto riguarda la prima metà del budget ottenuto con la vittoria al GF Vip, Nikita Pelizon ha scelto un’associazione che si occupa principalmente di tematiche a sfondo ambientale. In riferimento ai restanti 50mila euro la modella ha invece spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Ancora non so di preciso, ma li investirò in progetti personali“. Dunque, dopo la vittoria al GF Vip, Nikita Pelizon ha intenzione di sfruttare il denaro per dare libero sfogo alla propria ambizione professionale e magari a qualche desiderio di carattere privato.

GF Vip: Nikita Pelizon, "reunion" con Antonella e Ginevra/ "Le persone che sanno…"

Nel prosieguo dell’intervista offerta al settimanale, Nikita Pelizon ha poi avuto modo di parlare anche dei rapporti umani intrattenuti al GF Vip. La giovane, come osservato soprattutto nelle ultime settimane, non è stata molto fortunata sotto questo punto di vista; non a caso, la dedica prescelta è stata per il padrone di Casa, Alfonso Signorini. “Mi ha appoggiato in più circostanze quando mi sentivo persa. Da una parte c’erano i colori gioiosi, dall’altra il buio e le cose brutte; ma Alfonso è la persona che è riuscita a farmi vedere il lato bello e positivo di quello che stava succedendo nella Casa”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA