Nikita Pelizon torna a parlare della rivalità con Oriana Marzoli e Luca Onestini: i dettagli

Nikita Pelizon è tornata ad attaccare Oriana Marzoli e Luca Onestini. Negli ultimi giorni, si è riaccesa la vecchia rivalità nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, quando i tre erano spesso ai ferri corti. Tutto è iniziato da un ricordo condiviso da Oriana, che ha raccontato l’episodio in cui si era bruciata il lato B con una piastra che stava usando proprio Nikita. Nel rievocare la scena, però, la Marzoli ha chiamato l’ex coinquilina con un secco “quella là”, un’espressione che non è piaciuta affatto alla Pelizon.

Nikita Pelizon attacca Oriana Marzoli: la 'cicatrice' diventa un caso social/ Botta e risposta diventa virale

L’ex vincitrice del reality ha replicato pubblicando un video al vetriolo, accusando Oriana di cambiare fidanzato a ogni programma televisivo e di non aver ancora digerito la sconfitta al GF Vip. Da lì, l’influencer triestina ha rilasciato un’intervista a Fanpage, dove ha tirato in ballo anche il suo ex “flirt”, Luca. Secondo Nikita, infatti, la Marzoli e Onestini pianificavano in anticipo ogni loro mossa all’interno del reality, studiandosi quindi in maniera dettagliata ogni dinamica per poter attirare maggiormente l’attenzione.

The Couple, Nikita Pelizon torna a parlare di Antonino Spinalbese: la frecciatina/ C'entra Belen Rodriguez

Nikita Pelizon smonta i suoi ex coinquilini: cos’ha detto

“Oriana indossava le maschere che più le convenivano. Con l’aiuto dell’amico Luca pianificava in anticipo le prossime mosse. Sinceramente mi ha chiamato più volte tro**a e altri insulti”, ha detto Nikita Pelizon nella sua intervista Fanpage. Non solo, ha poi lanciato una nuova stoccata contro la Marzoli, dicendo: “Se dovessi cambiare fidanzato ogni mese, avrei difficoltà a non confondermi con i nomi”. Insomma, a distanza di anni, il rancore tra i tre ex vipponi pare essere più acceso che mai.