Nikita Pelizon, video la scagiona dalle accuse di Sarah Altobello/ “L’ho fatta l’arrampicatrice sociale”

Qualche settimana fa è scoppiato un vero e proprio caso al Grande Fratello Vip 2022. Luca Onestini ha rivelato a Sarah Altobello e al resto degli inquilini alcune confidenze che Nikita Pelizon gli avrebbe fatto sull’influencer pugliese. Secondo la versione dell’ex tronista, l’ex concorrente di Pechino Express avrebbe raccontato delle pratiche particolari che la Altobello avrebbe esibito durante alcune cene di lavoro.

Una volta appreso le voci che circolavano all’interno della casa sulla questione, Nikita Pelizon si è giustificata: “Io e Luca eravamo molto vicini e lei aveva dato una risposta ad un gioco che mi aveva stupito. Anche Sarah aveva risposto di ‘sì’ ad una domanda: ‘Devi fare il film: esci con il regista da sola? E lei disse che ci sarebbe andata da sola’. Ha parlato di situazioni come ‘arrampicatrice sociale’, etc, etc… Sarah più volte ha detto questa cosa in passato e forse stava scherzando, non lo so. Io so delle cose che ha fatto fuori, ok? Ma non vado a parlarne in questo programma, assolutamente no. Poi magari sono solo pettegolezzi che mi ha detto una persona che la conosce da vicino e ci può stare”. E ancora: “Lei dice che in passato è stata una arrampicatrice sociale e dice che lo siamo tutti, ma io non sono d’accordo. Poi mi hanno detto una cosa, ma può essere anche non vera… se poi questa cosa viene utilizzata per buttarmi della merd* addosso fallo pure. Questo è il tuo gioco ma non sicuramente il mio. Io con Luca non vado a parlare male della gente anzi non mi piace parlare male”. Sarah Altobello si è infuriata per le dichiarazioni della modella e ha aggiunto: “Nikita è gelosa della mia carriera evidentemente“.

Dopo il polverone che Luca Onestini e Sarah Altobello hanno alzato su Nikita Pelizon, la sorella della modella ha pubblicato un video che la scagiona. La clip sta facendo il giro del web, indignato dalle accuse mosse alla gieffina nelle ultime settimane.

Nel video in questione, Sarah Altobello e Nikita Pelizon sono sul letto a chiacchierare quando l’influencer barese dichiara: “L’ho fatta l’arrampicatrice sociale, ma qua si parlava di un sentimento perchè quando io vedevo lui non capivo più niente. Un po’ come tu per Luca, come prima cosa che provi, così. Non so se è uguale però quando lo vedevo per me il resto non esisteva più“.

