Nikita Pelizon vs Antonino Spinalbese “Mi sono stancata di cercarlo”/ Lo sfogo…

Nikita Pelizon vs Antonino Spinalbese: “L’ho sempre cercato io ma…”

Nikita Pelizon commenta insieme a Antonella Fiordelisi il suo rapporto con Antonino Spinalbese dopo le Nomination reciproche delle ultime puntate. La concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato un retroscena curioso su Antonino Spinalbese. La ragazza infatti ha dichiarato: “Antonino non mi vuole vedere mentre dorme”. Antonella Fiordelisi le chiede però se Antonino abbia adottato con lei questo comportamento dopo le nomination. Nikita però la fa riflettere sul fatto che già in un momento precedente le nomination Antonino aveva adottato questo strano comportamento nei suoi confronti: “Me l’ha detto Cristina”.

Antonella Fiordelisi appare però dubbiosa e sottolinea che in mancanza di clip la verità non verrà mai a galla. Nikita poi dice: “Antonino è andato a dire in nomination che mi ha votato perché non gli ho rivolto la parola. La prima volta ha detto che non parlavamo tanto ma da una nomination all’altra io ho cercato Antonino, ho parlato con lui e cercato un confronto. Mi ha rinominato perché io non avrei parlato con lui. Ma lo devo cercare sempre io?”, chiede Nikita ad Antonella. Nikita Pelizon ha spiegato che entrambi si sono nominati a vicenda e che anche il comportamento avuto nei confronti di Edoardo Donnamaria non le è piaciuto: “Gli ha detto che lui era un uomo con la U maiuscola e che lui l’avrebbe aiutato a mettersi con te”, rivolta ad Antonella.

Nikita Pelizon ha sofferto di depressione. La concorrente del Grande Fratello Vip durante la puntata è stata sorpresa da Alfonso Signorini che le aveva chiesto cosa si nascondesse dietro il suo sorriso. Nikita Pelizon ha confermato di usare il sorriso come arma di difesa e poi ha confessato: “Io dopo tanti anni di down ho deciso di cercare di avere sempre il sorriso. Poi quando qualcuno mi aggredisce o mi fa innervosire questo sorriso mi viene più automatico ma perché è di nervosismo”. Alfonso Signorini ha poi indagato cercando di capire cosa si nascondesse dietro quel momento down.

Nikita ha fatto fatica a parlare ma poi ha confidato: “Di base inizia per d e ha due esse dentro, ne abbiamo parlato spesso in queste serate, e la seconda è che pensavo spesso al suicidio”. La rivelazione è drammatica tanto che Signorini si dice pronto ad affrontare l’argomento con lei: “Stasera mi hai aperto una finestra. Pensaci a tutto questo perché nella prossima puntata voglio approfondire questo argomento con te”. Nikita ha commosso il web che ora è curioso di conoscere a fondo la sua storia.











