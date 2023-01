Nikita Pelizon vuota il sacco su Luca Onestini/ “Mi ero presa infatuazione potente”

GF Vip, Nikita Pelizon confessa: “Infatuazione potente per Luca Onestini“

Permangono le tensioni tra Nikita Pelizon e Luca Onestini nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Un muro sembra ormai dividerli e sono pressoché azzerate le possibilità di una riconciliazione, come dimostra anche la puntata di questa sera. Tuttavia Nikita, forse per la prima volta in maniera così plateale, ammette di aver provato un reale interesse per l’ex tronista: “Mi ero presa un’infatuazione bella potente per Luca, quindi sto cercando di depurarmi“.

Alfonso Signorini chiede un parere del concorrente, che spiega perché i rapporti si siano congelati dopo il suo due di picche rifilato alla coinquilina: “Io e lei non parliamo da un mese e mezzo. La questione era finita malissimo, perché nel momento in cui io non le dico di rimanere amici, lei comincia a vittimizzarsi e a dire che io ho giocato con i suoi sentimenti e l’ho illusa“. A suo dire, infatti, Nikita avrebbe reagito alla delusione amorosa screditandolo e accusandolo di averla illusa e ferita.

Nikita Pelizon contro Luca Onestini: i motivi dell’allontanamento

Luca Onestini si chiede per Nikita Pelizon abbia iniziato ad attaccarlo al Grande Fratello Vip 2022: “Tra non rimanere amici e tirare una badilata di fango contro di me, dicendo che l’ho illusa, ce ne passa. Siccome io con lei non ho nulla di male, non capisco perché si sia rivoltata contro di me come una viperetta“. La concorrente, dal canto suo, spiega: “Quando Luca mi dice che ho fatto la vittima, dal mio punto di vista è stato questo: io ho chiesto che non ci fossero determinati comportamenti che potevano essere da me fraintesi“.

Tuttavia alla base dei dissapori tra i due ci sarebbe stati proprio i presunti fraintendimenti da parte di Nikita. Motivo per il quale i due si sono con il tempo distaccati, sino a non rivolgersi più la parola: “Lui aveva detto che avevo frainteso tutto, quindi ho chiesto scusa e gli ho detto: ‘Allora da oggi in poi non diamoci più il buongiorno’. Dal giorno dopo non ci siamo più rivolti la parola“.











