Chi è Nikita Perotti a Ballando con le stelle 2025 con Andrea Delogu: fidanzata, carriera e successi prima del talent di Milly Carlucci.

Al centro della scena a Ballando con le stelle 2025 in coppia con Andrea Delogu, Nikita Perotti è certamente tra i maestri del talent che più si sta mettendo in evidenza nonostante sia la sua prima esperienza in gara nello show di Milly Carlucci. La coppa è tutt’altro che un miraggio dato il percorso e la classifica più che positiva ma, in parallelo, emerge anche la bellezza del legame nato con la sua compagna d’avventura che è forse anche il segreto del cammino vincente. Date le circostanze, era inevitabile che anche i riflettori della curiosità mediatica finissero su di lui; chi è la fidanzata di Nikita Perotti? Quale è stato il suo percorso professionale? Domande e interrogativi che intrattengono i fan e che portano alla luce ulteriori dettagli degni di nota.

Partendo dal tema sentimentale che tanto piace agli appassionati di gossip e cronaca rosa, più volte Nikita Perotti è stato incalzato su una possibile fidanzata nella sua vita. La replica del ballerino è stata talvolta sibillina ma in altre occasioni molto più diretta ed esaustiva: “Sono single”. L’assenza di una dolce metà per il giovane talento della danza ha inevitabilmente alimentato i sogni dei fan che sperano che possa nascere del tenero con Andrea Delogu, sua compagna d’avventura a Ballando con le stelle 2025.

Nikita Perotti e Andrea Delogu a Ballando con le stelle 2025: “La bellezza del nostro percorso insieme”

“La sua bellezza risiede nella determinazione, sono un maestro fortunato”, queste le parole di Nikita Perotti a proposito di Andrea Delogu, sua compagna d’avventura a Ballando con le stelle 2025. Nel dietro le quinte emerge grande sintonia, affinità; un rapporto di grande amicizia e tenerezza che sta conquistando i fan del talent di Milly Carlucci. Come detto in precedenza, c’è chi sogna che tra i due possa nascere qualcosa di più ma per ora siamo fermi ad una splendida e sincera amicizia: “Non so cosa saremo” – ha sottolineato Andrea Delogu – “Ciò che mi interessa è che insieme ridiamo tanto ed è ciò di cui ho bisogno”.

Tornando a Nikita Perotti, prima dell’avventura a Ballando con le stelle 2025 con Andrea Delogu spicca il suo percorso professionale scandito da numerosi premi e riconoscimenti. In particolare la vittoria nel 2021 nel campionato italiano di latin show; lo scorso anno trionfa invece nel format ‘Ballando con te’ arrivando così a vivere da protagonista proprio lo show di Milly Carlucci.