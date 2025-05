A prendere parte a “Sognando Ballando con le Stelle” sarà anche Nikita Perotti, il giovane ballerino che già lo scorso anno ha partecipato all’edizione del concorso di ballo, in coppia con Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan. I due sono sembrati molto affiatati e hanno ottenuto un ottimo posizionamento in finale. Se Anna Lou ha avuto modo di mostrare la sua dolcezza, un lato inedito, Nikita ha invece messo in evidenza tutto il suo grande talento. Ma chi è il talentuoso maestro di ballo che ora parteciperà anche alla sfida tra i maestri dopo il grande successo della diciannovesima edizione?

Nikita Perotti ha la danza nel dna: fin da bambino ha ballato, mettendo in evidenza il suo enorme talento. Il ragazzo è sempre stato sostenuto da Piero, il papà, e da Veronika, la mamma di origini russe, che si è sempre occupata personalmente dei suoi costumi da ballo. I suoi genitori non hanno mai perso occasione per mettere in risalto il suo grande talento, permettendogli di inseguire il suo sogno. Proprio nel percorso che lo ha portato a ballare, Nikita ha conosciuto da giovanissimo Sophia Berto, con la quale ha formato una coppia di ballo fin dalla tenera età, gareggiando insieme in giro per l’Italia. I due sono dunque una coppia formidabile sul lavoro ma tra loro non ci sarebbe mai stato altro se non quello. Ad unirli sarebbe dunque solamente la passione per la danza.

Nikita Perotti ha la fidanzata? I rumors su Anna Lou Castoldi

Nikita Perotti è sembrato molto complice con Anna Lou Castoldi nel corso dell’esperienza a Ballando con le Stelle. I due, nella puntata finale, si sono concessi anche un tenero bacio. Tra loro, però, non ci sarebbe altro, nonostante entrambi nel corso del programma fossero sembrati molto complici. Non sappiamo se Nikita Perotti sia o meno fidanzato: la sua vita privata, infatti, continua a rimanere tale nonostante la partecipazione a Ballando lo abbia reso famoso.