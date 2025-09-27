Nikita Perotti è uno dei maestri della trasmissione Ballando con le Stelle, show dove quest'anno il ragazzo accompagnerà la showgirl Andrea Delogu

Nikita Perotti è uno dei maestri della trasmissione Ballando con le Stelle, evento che comincerà sabato 27 Settembre 2025 e che andrà in prima serata su Rai 1. Nikita è alla sua seconda avventura come maestro dopo l’ultima esperienza a Ballando dove sfiorò la vittoria e sicuramente ben figurò con Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e di Asia Argento.

Nikita Perotti nasce a Chivasso il 22 Marzo 1998 e nel corso della sua avventura a Ballando abbiamo saputo alcune informazioni sulla sua vita. Il ragazzo ha origini russe ed è figlio di Piero Perotti e Veronika Pigoreva, donna di origini russe dal quale ha appreso la passione per la danza e che Nikita evidenzia più volte sui social.

Nikita è sbocciato lo scorso anno come maestro a Ballando con le Stelle e nell’ultima edizione è apparso un vero feeling con Anna Lou, tanto che qualcuno addirittura aveva fatto un gossip su una presunta relazione tra i due. Nikita ha studiato presso la Naina Academy di Genova ed è li che ha cominciato a fare ballerino professionista.

Nikita Perotti e i rumors riguardo una presunta fidanzata

Nikita Perotti è molto attivo tra Instagram e TikTok dove celebra i passi della sua insistente passione. Il ragazzo ha cominciato con la partner a Sophia Berto ed entrambi hanno spiccato il volo nella trasmissione di Milly Carlucci anche se ora ognuno alla fine ha preso la sua strada. Inizialmente si parlava di una liaison tra i due ma non ci sono state mai conferme ed i due invece hanno confessato di essere solo amici.

Ora Nikita Perotti sarà il maestro di Andrea Delogu, una delle concorrenti più interessanti all’interno dello show e c’è grande curiosità riguardo come si presenteranno i due. Intanto però la coppia sembra molto affiatata e sui social scherza con una serie di video e post sui propri account Instagram e questa si preannuncia come una delle coppie più affiatate.

In molti si chiedono se Nikita Perotti sia fidanzato o meno, nella scorsa edizione si è parlato molto di una possibile storia con Anna Lou Castoldi ed i due si sono baciati in una delle ultime puntate di Ballando con le Stelle. Null’altro e al momento i due sembrano aver confermato solo una bella amicizia ma sembra che ognuno vada per la sua strada. O almeno sui social cosi sembra.