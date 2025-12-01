Nikita Perotti, ospite oggi a La Volta Buona, ha emozionato tutti celebrando il rapporto con Andrea Delogu a Ballando con le stelle 2025.

C’è di più oltre il ballo, tra Nikita Perotti e Andrea Delogu ci sono in gioco emozioni sincere e intense che vanno ben oltre i discorsi di chi inneggia alla liaison. Un legame senza dubbio speciale, a prescindere da quale forma di amore si tratti, e lo si evince in maniera chiara dalle parole del maestro di Ballando con le stelle 2025 oggi a La Volta Buona. Occhi luccicanti ed evidente fatica a trattenere le lacrime; il classe ‘98 non ha nascosto l’emozione nell’osservare un video con al centro la storia difficile di Andrea Delogu e la bellezza del loro rapporto ancor più solido dopo le angherie della vita.

Nikita Perotti, chi è: fidanzata, Ballando con le stelle 2025 con Andrea Delogu/ “Nato legame speciale”

La perdita del fratello è stata un colpo devastante per Andrea Delogu che, con forza disarmante, è tornata alla quotidianità pur consapevole di una vita stravolta per sempre. Fondamentale è stato per l’appunto, ben oltre il percorso a Ballando con le stelle 2025, il supporto di Nikita Perotti: “Non è facile emotivamente ma l’ho fatto perchè ci tengo tantissimo a lei, mi ritengo fortunato a lavorare con lei perchè mi sta insegnando tanto”. Il maestro di ballo – ospite a La Volta Buona – ha dunque aggiunto: “Ho bisogno di stare con lei, è una persona fantastica; farò di tutto, per sempre, per farle tornare il sorriso in qualsiasi momento”.

Andrea Delogu batte tutti a Ballando con le stelle: punteggio pieno e sogno realizzato/ Mariotto: "Un angelo"

Nikita Perotti a La Volta Buona: “Da sportivo punto alla vittoria di Ballando con le stelle 2025 ma il vero trionfo è l’incontro con Andrea Delogu”

Le parole di Nikita Perotti su Andrea Delogu hanno colpito tutti, soprattutto quando Caterina Balivo lo ha incalzato sull’obiettivo di vincere a Ballando con le stelle 2025. “Da sportivo è certo che penso alla vetta però per guardare anche da un altro punto di vista, considerando il suo impegno e quello che ha passato, secondo me se lo merita a prescindere”. Ma non è tutto, il maestro del talent di Milly Carlucci ha colto l’occasione per celebrare ulteriormente l’incontro con Andrea Delogu considerandolo una vera e propria conquista personale prima che professionale: “Nel mio caso, io ho già vinto nel momento in cui l’ho incontrata”.