“Nikita porta iella”: Nicole squalificata?/ Biagio D’Anelli si schiera sul caso GFVIP

Grande Fratello vip 7 nel mirino del web: interviene anche Biagio D’Anelli su Nicole Murgia vs Nikita Pelizon

Il Grande Fratello vip 7 é al centro di una polemica che vede il web, con Biagio D’Anelli in prima linea, pronto a stigmatizzare l’accusa avanzata nella Casa a Nikita Pelizon. Quella di essere una portatrice di sfortuna. “Mi domando, ancora associano Nikita alla iella?”- si legge in un nuovo intervento condiviso tra le Instagram stories dall’ex concorrente e vippone nel cast del Grande Fratello vip 6, vinto da Jessica Selassié. E il messaggio di contestazione di Biagio D’Anelli fa eco alla polemica che in queste ore vede via social un numero notevole di internauti denunciare l’accusa choc che torna a incombere nella Casa ai danni di Nikita Pelizon, tacciata ancora una volta, nel soggiorno al reality, di riuscire a “manifestare il malocchio”, portando cattiva sorte attorno a sé. Una’accusa piuttosto spietata e gratuita, a detta del web, che non a caso chiede a gran voce alla produzione Mediaset del reality di intervenire ancora, al fine di mettere un punto all’accanimento di cui sarebbe vittima Nikita nel gioco dei vip.

I video che ora circolano nel web, di denuncia del nuovo caso di bullismo della Casa, vedono Nicole Murgia gettarsi alle spalle del sale al passaggio di Nikita, mentre si intrattiene in cucina con Oriana Marzoli e il coinquilino per cui la stessa Pelizon farebbe follie, Luca Onestini. Il gesto di Nicole viene visto dai contestatori come una mossa unfair, a sfondo diffamatorio e di bullismo volto all’emarginazione dal gruppo, ai danni di Nikita.

Anche Biagio D’Anelli chiede provvedimenti al Grande Fratello vip 7

Da qui, quindi, il web invoca provvedimenti disciplinari per chiunque nella Casa sia responsabile e corresponsabile, quindi complice, del gioco lesivo della persona di Nikita Pelizon, con Nicole Murgia prima tra gli accusati, ritenuta meritevole in extremis di squalifica dal reality. E nel suo intervento social, quindi, Biagio D’Anelli fa eco alla richiesta del web, avanzata al GFvip, chiedendo di punire la grave accusa della Casa, con un provvedimento esemplare, dopo la squalifica toccata ad Elenoire Ferruzzi per aver sputato a terra al passaggio di Nikita, ritenendola portatrice del malocchio: “Sono veramente 4 idioti. Mi auguro che il GFvip prenda provvedimenti”, si legge infine nell’intervento dell’ex gieffino. Insomma, ora spetta al GFvip raccogliere o bypassare la polemica web del momento.

