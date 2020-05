Nikki Bella-John Cena/ L’ex wrestler svela dopo due anni: “Lui aveva altre priorità”

Pubblicità

A due anni dalla fine dell’amore con John Cena, torna a parlare Nikki Bella, ex wrestler e regina della WWE, mettendo a tema per la prima volta in assoluto proprio il suo lungo rapporto con l’altra star del ring, ancora in attività. Dal 2012 al 2018, la coppia Nikki Bella-John Cena era una delle più acclamate e amate dello showbiz: nonostante tanti momenti difficili i due erano arrivati anche a un passo dall’altare. Prima ovviamente dell’inaspettata rottura, su cui la stessa Nikki Bella (al secolo Stephanie Nicole Garcia-Colace) è dunque tornata a parlare, dopo più di due anni di completo silenzio. L’occasione è l’autobiografia che l’ex wrestler ha scritto assieme alla sorella, Brie Bella, anche lei ex personaggio di spicco della WWE, ma ormai lontana dalla scene e dal ring. Nel libro da pochi giorni disponibile, sono dunque contenute ampie parti dedicate a una delle love story nate sul ring, più seguite di sempre.

NIKKI BELLA JOHN CENA: LUI AVEVA ALTRE PRIORITA’

Nel libro dunque Nikki Bella non esita a confessare il suo grande innamoramento per John Cena: “Ero innamoratissima di lui, fu l’unico a sostenermi quando mi operarono per un’ernia del disco che per settimane mi rendeva impossibile anche andare in bagno. Quando io e mia sorella avevamo 15 anni, nostro padre se ne andò di casa e ho sempre avuto un bisogno particolare d’affetto”. Pure però pare che il rapporto tra i due wrestler non fosse troppo equilibrato: “ Ho sempre anteposto i desideri di John ai miei e ora me ne pento, lui non avrebbe mai fatto sacrifici per me e decisi di non insistere”. Da questa disparità come pure da ambizioni e obiettivi diversi ecco che è derivata l’inevitabile rottura e fine dell’idillio d’amore. Come racconta Nikki Bella: “Come tanti già sanno, io volevo dei figli e lui no. Invece di lottare per quello, ho deciso di ignorare il problema e fingere di non volere figli né un matrimonio. Ero terrorizzata all’idea di perderlo e quindi decisi di occultare quel mio desiderio. Purtroppo avevamo priorità diverse, avrei dovuto capirlo subito”. Diversità di vedute e priorità dunque che hanno portato due anni fa alla rottura che ha commosso milioni di fan e appassionati: i quali però ora non possono che gioire per Nikki Bella, che a gennaio ha annunciato di aspettare un bimbo dall’attuale compagno Artem Chigvintsev.



