Nikki Sixx sobrio da 20 anni/ Niente alcol e droghe: “Saprò perdonare gli str*nzi”

Nikki Sixx ha celebrato i suoi vent’anni di sobrietà con un lungo post sul suo profilo Instagram, nel quale si rivolge a chi soffre di dipendenze tossiche con parole fiduciose e di speranza: “Alcune persone proveranno a prenderti a calci nelle pa**e, a rubarti i soldi, a pugnalarti alle spalle, con la garanzia di deluderti, di sabotare la tua vita, di non credere in te e di spettegolare che non farai mai un giorno senza droghe o alcol. E sai tu cosa farai? Resterai sobrio un giorno alla volta. Tu sei il miracolo, sei quello che spezza la catena della dipendenza, quello che è un amens vivente”.

Battiti live 2021, 3 luglio/ Scaletta cantanti, diretta streaming: Gregoraci piange

Il membro fondatore dei Motley Crue non ha mai nascosto i suoi problemi di tossicodipendenza. Di recente ne ha anche scritto un libro (The First 21: How I Became Nikki Sixx), in uscita il 9 ottobre, con cui vuole ispirare i giovani. Così come le parole scritte di recente su Instagram: “Vivrai nella gratitudine per coloro che non hanno mai pensato che saresti rimasto sobrio, o uscito vivo, perché loro ti hanno reso più forte. E saprai perdonare gli stro**i. E quando vedi persone che stanno ancora soffrendo, assicurati di gettare loro un giubbotto di salvataggio“.

Tyler Posey: "Nel mio Ep lotto contro le droghe"/ "Ho subìto bullismo online"

Nikki Sixx: “Le aziende farmaceutiche sono avide”

Anche lo scorso anno Nikki Sixx celebrò i diciannove anni da sobrio scrivendo quello che era diventato il suo programma di vita, rivelando che il primo passo che ha fatto per uscirne è stato eliminare le persone tossiche dalla sua vita. Solo poi arriva la libertà, se ci si impegna. Il musicista aveva inoltre citato il programma dei dodici passi consigliandolo anche a chi non affronta problemi di questo tipo “per migliorare le loro vite”. Grazie proprio a questo programma si disse migliore come uomo, padre, marito, amico, compagno di band e spirito creativo.

50 ANNI FA LA MORTE DI JIM MORRISON/ Gli ultimi giorni del Re Lucertola

Era il 2017, invece, quando Nikki Sixx si soffermò sulla crescente crisi degli oppiacei negli Stati Uniti, sosteneva che le overdose “uccidono più persone degli incidenti d’auto e degli omicidi da armi da fuoco insieme”. Ma non solo, scriveva anche che gli oppioidi da prescrizione sono tra le principali cause delle overdose e che i produttori di farmaci dovrebbero essere ritenuti responsabili per le loro tattiche di marketing: “Possiamo limitare le prescrizioni degli antidolorifici. Le aziende farmaceutiche sono avide e le normative sono troppo permissive. Se non riusciamo a intraprendere queste azioni necessarie, stiamo dicendo ai tossicodipendenti ‘Non vale la pena salvarti‘. Io sono qui per dirvi che vale la pena salvare tutti i tossicodipendenti“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA