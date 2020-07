Niklas Dorsch è il nuovo fidanzato di Chiara Nasti?/ Beccati insieme a Mykonos ma…

Chiara Nasti avrebbe un nuovo amore. La bella influencer, spesso al centro delle polemiche e delle critiche del web, è volata in Grecia, a Mykonos, per godersi le vacanze. A quanto pare però non è da sola. Stando infatti a quanto svela Giornalettismo, al suo fianco ci sarebbe un affascinante calciatore che no, non è Nicolò Zaniolo. “La blogger Chiara Nasti è volata in Grecia, a Mykonos, per le sue prime vacanze di questa estate . In compagnia della bella Chiara è apparso un calciatore, che non è il bomber Nicolo Zaniolo (flirt – fake news), che milita nel campionato tedesco.” si legge infatti. E chi è allora il fortunato? Il suo nome è Niklas Dorsch, calciatore tedesco dell’’Heidenheim, squadra che gioca nella Bundesliga 2 e che ha sfiorato la promozione perdendo lo spareggio contro il Werder Brema.

Niklas Dorsch è il nuovo flirt di Chiara Nasti? Le replica al gossip…

Chiara Nasti e Niklas Dorsch sono davvero una delle nuove coppie dell’estate? Il gossip corre e svela che i due avrebbero dormito insieme con altri amici in una lussuosa villa. Intanto spulciando nel profilo Instagram della Nasti, tra le foto in barca nella bella Grecia e brevi momenti della sua vacanza, Chiara ha postato un video in cui è con suo padre, che bacia con affetto. La frase da lei scritta a corredo di queste immagini potrebbe essere la smentita al gossip che circola nelle ultime ore. Chiara ha infatti scritto: “Mio padre è il mio fidanzato!”, parole che suonerebbero come una smentita al presunto flirt con Niklas Dorsch. Sarà così? Vedremo…

