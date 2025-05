Niko Cutugno è il figlio ‘segreto’ di Toto Cutugno, ormai noto da molto tempo ma nessuno sapeva che fosse il figlio del famoso cantautore fino ai suoi sette anni. Il ragazzo è nato nel 1989 da una relazione extraconiugale del cantante con una donna di nome Cristina. I due si sono conosciuti in aereo, lei lavorava come assistente di volo in quel periodo e fu subito amore nonostante lui fosse già sposato da circa vent’anni.

Il figlio di Toto Cutugno non ha seguito le sue orme, dopo aver conseguito una laurea in Economica alla Bocconi ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione come manager. Niko Cutugno è anche un coach del respiro, ha infatti fondato un progetto che riguarda la crescita personale proprio attraverso il respiro, si chiama ‘Breathwork Coach’. La musica però è una sua grande passione, infatti suona e canta e ama anche scrivere. Il 36enne ha scritto un libro autobiografico intitolato ‘Fino all’ultimo respiro’, dove racconta la sua storia e il suo legame con il padre.

In varie occasioni, anche durante una recente ospitata a Verissimo, il figlio di Toto Cotugno ha fatto sapere che fino all’età di 7 anni non sapeva che lavoro facesse suo padre. Gli diceva che era un ingegnere e che doveva stare spesso lontano per lavoro, lui era abituato al fatto che non vivesse con loro e non gli sembrava una cosa strana. Era molto felice quando tornava a casa, con lui nonostante tutto è stato molto presente.

Che Niko Cutugno era il figlio segreto del famoso cantante venne rivelato all’improvviso da una rivista dopo che padre e figlio erano stati paparazzati insieme mentre giovano. All’inizio Toto Cotugno non voleva riconoscerlo, fu la moglie Carla Galli a convincerlo e da quel momento il cantante si è dedicato sempre di più al figlio. Il loro rapporto ha affrontato qualche turbolenza quando la madre del 36enne ha messo fine alla sua relazione con il cantante, una decisione che lui non prese affatto bene. Con il tempo però sono riusciti a ritrovarsi e ad essere molto uniti, il 36enne è rimasto al fianco del padre fino al suo ultimo giorno e oggi sente molto la sua mancanza.

