Cantante neomelodico e famosissimo rapper, Niko Pandetta si trova attualmente detenuto in carcere. Arriva però una notizia che potrebbe riportare il sole nella sua vita, una notizia apparsa come un fulmine a ciel sereno sulla sua pagina Instagram. Lo staff, che gestisce i suoi profili social, ha di recente confermato che il cantane diventerà ancora papà e che si tratta di una splendida bambina: “In un momento segnato da distanza forzata e grandi difficoltà personali, arriva una notizia che parla di amore, coraggio e speranza: Niko sta per diventare papà per la seconda volta“, spiegano i membri del suo team.

Non tutti sanno che dopo che Niko Pandetta è stato portato in carcere a causa della droga, la compagna Angelica ha vissuto un momento molto difficile incappando in problemi di salute non da poco. La detenzione dell’uomo, padre dei suoi figli, gli ha causato una profondissima sofferenza, sia a lei che a Pandetta il quale, come prevedono le leggi carcerarie, si trova di fronte ad ostacoli importanti per quanto riguarda il vedere la sua famiglia e di conseguenza vivere un’intimità di coppia. Di conseguenza, Niko Pandetta e Angelica hanno deciso di ricorrere all’inseminazione artificiale, forse unico modo affinchè riuscissero ad affrontare gli ostacoli.

Niko Pandetta trasferito nel carcere di Uta, in Sardegna

“Contro ogni ostacolo, ci sono riusciti. Tra poche settimane nascerà la loro bambina“, queste le parole con cui il rapper Niko Pandetta ha svelato ai fan la lieta notizia. Ribadiamo che a gestire i social sono i collaboratori del suo team dato che il trapper è uno degli indagati nell’inchiesta Dda di Palermo, riguardante un grosso traffico di droga e cellulari nell’istituto penitenziario di Palermo, il noto Pagliarelli. In base a quanto si evince dalle ultime notizie, il cantante è stato da poco trasferito a Uta, nel carcere sardo. Nel caso di Pandetta era coinvolto anche un altro rapper, tale Baby Gang con il quale si era sentito durante un concerto a Catania. Da qui erano spuntati sospetti che avevano fatto scattare una perquisizione a Rossano, in carcere.

