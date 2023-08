Nikola Mirotic all’Olimpia Milano/ Basket, ufficiale: grande colpo per Messina! (oggi giovedì 3 agosto 2023)

NIKOLA MIROTIC ALL’OLIMPIA MILANO: GRANDE COLPO DI MERCATO!

È ufficiale il grande colpo di mercato dell’Olimpia Milano: da oggi si può finalmente dire, Nikola Mirotic vestirà la maglia della squadra milanese che ha recentemente vinto il secondo scudetto consecutivo. Un capolavoro, come si legge da più parti: mentre nelle ultime ore si inseguivano notizie “pazze” circa un avvicinamento a John Wall (il quale ha già smentito, anche in maniera piuttosto piccata), Milano ha chiuso per Mirotic che da settimane era in orbita Olimpia, ma che a un certo punto si stava allontanando e invece è tornato vicino, per poi finalmente firmare. Sarà un contratto triennale per il montenegrino naturalizzato spagnolo, che arriva dal quadriennio al Barcellona: non ha certo bisogno di presentazioni Nikola Mirotic ma le faremo, dopo aver parlato di come Milano sia arrivata a questo grande colpo.

Il Barcellona è in crisi economica, tanto che alla stella della squadra (come ad altri) era stato chiesto già negli anni scorsi di ridursi lo stipendio; i blaugrana nel frattempo hanno salutato coach Sarunas Jasikevicius e rescisso con Cory Higgins, e nello scenario attuale uno come Mirotic non avrebbe potuto trovare cittadinanza. Su di lui naturalmente c’era mezza Eurolega: ad un certo punto sembrava in vantaggio il Partizan di Zeljko Obradovic, poi si è fatto sotto l’ambiziosissimo Panathinaikos – che ha messo sotto contratto Ergin Ataman: quando i greci hanno firmato Juancho Hernangomez si è capito che Mirotic potesse davvero legarsi all’Olimpia, e così effettivamente è stato. Milano accoglie un altro grande campione: anche per una squadra con tanto potenziale non è un affare scontato.

LA CARRIERA DI NIKOLA MIROTIC

Nikola Mirotic non è più un giovincello: ha compiuto 32 anni lo scorso febbraio, ma ha ancora tanto da dire nel basket di alto livello. Il Real Madrid lo ha messo sotto contratto quando aveva 17 anni: con le merengues ha vinto Liga, due volte la Coppa del Re (una volta come MVP) e altrettante la Supercoppa di Spagna, e per due volte è stato inserito nel secondo quintetto di Eurolega (nelle due stagioni precedenti era nei Top 5 della Rising Star). Nel 2014 ha tentato l’avventura in NBA: è andata piuttosto bene, subito miglior quintetto dei rookie e quattro viaggi ai playoff, distinguendosi come ottimo giocatore di sistema soprattutto negli ambiziosi Chicago Bulls. Sempre in doppia cifra di punti in ogni singola stagione, a New Orleans ha viaggiato a oltre 8 rimbalzi di media: insomma, non una comparsa.

Nel 2019 il Barcellona, deciso a tornare grande, lo ha messo sotto contratto: con la maglia blaugrana Mirotic ha vinto due volte la Liga e due volte la Coppa del Re, è stato MVP di Eurolega (due volte nel miglior quintetto), campionato e coppa nazionale, ha condotto la sua squadra a tre Final Four della competizione europea giocando la finale nel 2021, quando ha eliminato proprio Milano con il canestro decisivo di Higgins. Inoltre, abbiamo una vittoria agli Europei e un bronzo olimpico con la Spagna: diciamolo, Nikola Mirotic è uno dei migliori colpi che l’Olimpia Milano potesse fare in sede di mercato. Ora, chiaramente, bisognerà valutarne l’impatto nella squadra di Ettore Messina ma le premesse per un matrimonio felice ci sono decisamente tutte e giustamente i tifosi non vedono l’ora di vedere lo spagnolo all’opera.











