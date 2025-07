Torna a parlare Niky Savage, il rapper 25enne e come al solito non è mai banale. Il cantante è tornato a parlare del suo album Rapper e lo ha fatto in una intervista concessa tra le colonne de La Stampa, raccontando le sue intenzioni di fare musica e come si è avvicinato alla scrittura, senza paura di raccontare anche le pagine nere de: “Sincero e schietto, anche quando ha raccontato le violenze subite da parte della madre nel brano ‘Cose che non posso dire’:

“Non è stato facile scriverlo. Volevo che nel disco avesse il giusto spazio, che colpisse” ha detto il giovane cantante che ha rubato l’orecchio di tanti giovani ascoltatori su Spotify negli ultimi tempi, riuscendo a crearsi uno zoccolo duro di fan. E attraverso le colonne de La Stampa l’artista ha puntato anche il dito contro chi sostiene che il suo modo di fare musica rap sia fin troppo trash, una definizione che non lo trova d’accordo e come sempre Niky Savage non si è risparmiato davanti agli attacchi.

Niky Savage e le accuse alla sua musica

Spesso finito sotto la lente d’ingrandimento, Niky Savage non ha mai perso occasione di rispondere per le rime ai detrattori della sua musica. C’è chi l’ho accusato di misoginia e di sessismo, ma l’artista 25enne ha sempre ribattuto colpo su colpo:

“Mi sembra ignoranza, sinceramente. Chi non conosce il rap e non conosce me si ferma all’apparenza, a una singola frase. Sono cresciuto in una famiglia praticamente di sole donne. Racconto solo la realtà, anche se in modo crudo” ha spiegato tra le colonne del quotidiano La Stampa.

