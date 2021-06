Nilde Iotti, la storia vera/ Dal PCI alla Presidenza alla Camera dei Deputati

Storia vera di Nilde Iotti, la prima donna Presidente della Camera dei Deputati

Nilde Iotti, la prima Presidente donna della Camera dei Deputati, rivive nel docu-drama italiano del 2019 “Storia di Nilde” diretto da Emanuele Imbucci con protagonista Anna Foglietta. E’ il racconto della vicenda umana e politica di Nilde Iotti: dalla partecipazione all’Assemblea Costituente del 1946 fino all’elezione come Presidente della Camera dei Deputati nel 1979. Simbolo di libertà e imparzialità, Nilde Iotti ha segnato la storia del nostro paese e della scena politica.

Lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando di lei ha detto in occasione dei 100 anni dalla nascita: “il suo percorso civile e politico reca impressi i caratteri di quella straordinaria crescita democratica, che ha consentito al nostro popolo di liberarsi dal fascismo, di dotarsi di una Costituzione rispettosa degli originari e inviolabili diritti della persona, di progredire nel benessere economico e nella solidarietà sociale”.

Chi era Nilde Iotti: da partigiana al PCI

Classe 1920, Nilde Iotti è nata il 10 aprile a Reggio Emilia da padre ferroviere. A soli 14 anni resta orfana. Consegue la laurea in Lettere e Filosofia diventando professoressa fino al 1946. Durante lo scoppio della seconda guerra mondiale scende in campo con la Resistenza entrando in un gruppo di difese delle donne diventando anche partigiana. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, diventa segretario provinciale dell’Unione donne in Italia e nel 1946 entra nel Partito Comunista Italiano (Pci) dell’Assemblea Costitutente presieduta da Giuseppe Saragat.

Durante il suo operato politico, la Iotti si è concentrata molto sulle condizioni delle donne. Per la politica, la donna doveva essere considerata uguale agli uomini; non solo madre e moglie, ma in quanto essere umano dotato degli stessi diritti e ugual dignità sociale. Un ideale di parità e di emancipazione al punto che più volte si è impegnato ad introdurre nella Costituzione un articolo sul principio dell’indissolubilità del matrimonio. Eletta in Parlamento nel 1962, Nilde Iotti si è impegnata per introdurre il divorzio, ma la sua carriera politica è solo all’inizio.

Molti anni dopo, per la precisione nel 1979, la Iotti viene eletta prima presidente donna della Camera dei Deputati ricoprendone il ruolo fino al 1992. “Nei quasi tredici anni di presidenza svolse il suo compito con rigore, con imparzialità, con un forte senso delle istituzioni: questi grandi meriti sono stati da ogni parte riconosciuti e apprezzati” ha ricordato il Capo dello Stato. “La sua forte passione politica, a cui mai ha rinunciato nella vita del suo partito e nel dibattito pubblico non ha oscurato in lei la coscienza del bene comune, la piena responsabilità nazionale delle istituzioni democratiche”.

