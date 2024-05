Nile Rodgers/ Chi è il genio funk-pong che ha vinto ‘Nobel della musica’: “Suo stile crea ritmo ipnotico”

Forse non tutti sanno che Nile Rodgers, celebre musicista e produttore americano, si è recentemente aggiudicato il Premio Polar, il riconoscimento che nel mondo della musica è considerato al pari di un “Nobel”. La giura ha speso parole al miele per l’artista, capace di comporre una musica “così sofisticata e sottilmente arrangiata come pochi, se non nessuno”. Ma chi è Nile Rodgers? Nato a New York nel 1952, il musicista ha trasformato – stando a quanto si legge nelle motivazioni del premio – la disco e il funk in una vera e propria forma d’arte.

Ha dunque vinto il Premio Polar per la sua “eleganza e il suo stile di suonare la chitarra”. “Con un ritmo ipnotico ha commosso milioni di persone sulla pista da ballo”, le motivazioni che hanno portato al trionfo Nile Rodgers, nella cui carriera spiccano collaborazioni con artisti di grande calibro: da Sister Sledge a Diana Ross, passando per David Bowie, Madonna e Daft Punk.

Nile Rodgers, una carriera costellata di successi: le collaborazioni coi big della musica e il punto più alto con il Premio Polar

Nella lunga carriera del cantautore, compositore, produttore, arrangiatore e chitarrista statunitense, spiccano altri riconoscimenti importanti e prestigiosi, oltre al Premio Polar. Dai numerosi Grammy Award vinti in carriera, all’ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame e della Songwriters Hall of Fame. Per quanto concerne il Nobel della musica, resta senza dubbio il premio in grado di coronare una carriera straordinaria.

Da quando ha iniziato ad essere assegnato agli inizi degli anni novanta, il premio Polar vanta vincitori illustri, tra cui Bob Dylan, Elton John, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Pink Floyd ed Ennio Morricone. A questi, da quest’anno, si aggiunge anche il grande Nile Rodgers. Un traguardo che la dice davvero lunga sul talento e sulle capacità artistiche del musicista e produttore americano.

