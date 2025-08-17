Nilla Pizzi, chi è: vita e carriera della cantautrice celebrata nel docu-film di "Illuminate", in onda stasera, e che racconta la sua...

NILLA PIZZI, IL DOCU-FILM DI “ILLUMINATE” DEDICATO A LEI CON MARTINA STELLA

Nilla Pizzi, chi è la cantautrice e attrice scomparsa a 91 anni e che stasera tornerà idealmente sui nostri schermi grazie alla nuova puntata di “Illuminate” che ci accingiamo a vedere su Rai 3, a partire dalle ore 20.15. Sottotitolato “Io sono per il futuro”, il docu-film girato nel 2022 da Michele Imperio e che ha per protagonista Martina Stella fa parte di una serie di prodotti fictionati realizzati dal servizio pubblico per raccontare le straordinarie vite di alcune donne italiane che hanno fatto parlare di sé in vari ambiti e non solo quello del mondo dello spettacolo. E per restituire l’eredità di Nilla Pizzi alle nuove generazioni, “Illuminate” ha voluto dedicare all’artista questo ritratto, partendo dal modo in cui la diretta interessata ha influenzato la storia della musica italiana e ricordandola anche come prima vincitrice in assoluto del Festival di Sanremo.

Prima di accennare all’appuntamento con “Illuminate” in cui la protagonista sarà Nilla Pizzi, possiamo accennare brevemente alla sua lunghissima carriera e alle (tante) vite artistiche che la cantante e attrice di Sant’Agata Bolognese ha vissuto. Classe 1919 e registrata all’anagrafe come Adionilla (ma si trattò di un errore dato che avrebbe dovuto chiamarsi Dionilla come la nonna), entrò di prepotenza nell’immaginario collettivo quasi per caso: si iscrisse al concorso nazionale “Cinquemila lire per un sorriso”, una sorta di antesignano di Miss Italia, mentre lavorava in un panificio militare; la vittoria di un altro concorso a 19 anni, indetto da una Rai alla ricerca di nove voci, la fa avvicinare al mondo della musica e a soli 25 anni, nel 1944, incise il suo primo disco. È l’inizio di una carriera lunghissima che è proseguita anche nel nuovo millennio e che ha visto la diretta interessata cantare quasi fino agli anni antecedenti la sua scomparsa.

NILLA PIZZI, IL RECORD DEL PODIO TUTTO SUO A SANREMO: ACCADDE NEL…

Come si ricorda Nilla Pizzi, ritenuta la “regina della musica italiana” (e a cui la sua città ogni anno dedica un premio per celebrare chi ha saputo innovare la cultura e l’arte), è venuta a mancare nel marzo del 2011, all’età di 91 anni: la cantautrice era ricoverata in una casa di cura da tempo a seguito di un intervento e ad annunciarlo era stato il suo agente dell’epoca, Lele Mora, mentre intanto stava lavorando addirittura a un nuovo album di inediti. Ma cosa ci resta oggi della sua eredità umana e artistica, oltre che di una discografia praticamente sterminata e che attraversa varie epoche (da quella della radio, alla televisione in bianco e nero, fino ad arrivare ai cd e agli ultimi anni)? Innanzitutto, il nome di Nilla Pizzi resterà sempre legato al Festival, non solo per aver vinto la prima edizione in assoluto con “Grazie dei fiori” ma anche per via delel tante partecipazioni alla kermesse canora (sette).

E a proposito proprio di uno dei suoi brani più iconici e belli, scritto da Mario Panzeri e Gian Carlo Testoni, vincitore dell’edizione del 1951, Nilla Pizzi ebbe a dire: “Dopo aver vinto mi resi conto che prima di quelle parole, praticamente, io non esistevo”. Non solo: un record tutt’ora imbattuto è quello che la vide classificarsi l’anno seguente addirittura prima, seconda e terza con tre brani, rispettivamente “Vola colomba”, “Papaveri e papere” e “Una donna prega”. Tuttavia solo nel 2003 quella che per lei è stata una sorta di seconda casa le dedicò finalmente l’ambito Premio alla Carriera. Se tanti sono gli aneddoti, i primati e le curiosità che sono emersi nel corso degli anni attorno alla figura di Nilla Pizzi, qui ne citiamo solo un paio: innanzitutto nel 2019 le Poste hanno emesso un francobollo speciale dal momento che fu dedicato a lei il primo fan club ufficiale della storia della musica italiana; bisogna ricordare inoltre che, all’epoca, i suoi aficionados si spedivano dei cartoncini, le ‘cartoNille’, incollandovi sopra delle immagini della cantante.