Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, protagonista di un duro sfogo in cui chiama in causa la maleducazione di alcuni napoletani

Nilufar Addati è stata ed è ancora oggi uno dei volti più amati di Uomini e Donne. È proprio grazie al dating show di Canale 5 che ha trovato la notorietà alcuni anni fa, quando ha affrontato il percorso da tronista. Di recente ha fatto parlare la scelta di lasciare Milano, dove viveva da qualche tempo, per tornare nella sua città natale, Napoli. Ma è proprio contro alcuni napoletani che, nelle ultime ore, Nilufar si è scagliata in un lungo sfogo social.

Nel particolare, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di vergognarsi di alcuni comportamenti che avrebbero solo i napoletani. “Lo facciamo solamente noi napoletani quindi veramente vorrei capire perché! – ha esordito, spiegando dunque a cosa fa riferimento – mezzo aereo che urla in maniera sguaiata quando l’aereo prende il decollo, ma vi pare? E ancora peggio, l’applauso con le urla all’atterraggio.. una roba che mi fa accapponare la pelle”.

Uomini e Donne, Nilufar Addati si scaglia contro i napoletani maleducati in aereo: il duro sfogo

Per Nilufar Addatti è “inconcepibile” oltre che imbarazzante questo atteggiamento, che si concentrerebbe soprattutto nel periodo estivo, quando si sposta chi magari non è abituato a viaggiare o lo fa comunque una sola volta all’anno. “Questa è una roba che da napoletana, lo dico, mi fa vergognare. Mi fa vergognare perché il mio popolo, la mia terra è molto più del casino”, ha spiegato. E a chi le ha poi risposto, generalizzando in modo banale, “Amo non sei napoletana, siamo napoletani e ci piace far casino”, Nilufar si è detta restia ad accettare questo discorso, soprattutto se si associa il “far casino” all’essere maleducati, che sono due cose nettamente differenti. Tanti coloro che si sono detti pienamente d’accordo con Nilufar, da napoletani, altri, invece, hanno criticato l’ex tronista per le sue parole.