Il Festival del Cinema di Venezia è appena finito e, come ogni anno, non si è parlato solo di film ma anche del famoso red carpet, diventato terreno di scontro tra chi apprezza la presenza degli influencer e chi invece li critica duramente. Da tempo, ormai, non sono solo gli attori e i registi a calcare quel tappeto rosso, ma anche volti noti dei social e della televisione, invitati dagli sponsor per dare visibilità ai brand. Questa volta, le polemiche sono esplose ancora più forti. Difatti, diversi opinionisti e personaggi tv, come Karina Cascella e Nathaly Caldonazzo, hanno storto il naso vedendo tanti personaggi che hanno poco a che fare con il mondo del cinema.

Per molti utenti, poi, il red carpet rischia di trasformarsi più in una passerella per influencer in cerca di visibilità che in un omaggio ai film in concorso e, soprattutto, agli attori e registi che hanno lavorato a quei prodotti. Al che, diversi volti del web hanno deciso d’intervenire per difendere la loro posizione, tra cui anche l’ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati.

Nilufar Addati replica alle critiche: cos’è successo

In mezzo a questa polemica, è arrivata la replica di Nilufar Addati, ex tronista e oggi influencer molto seguita, che era presente proprio a Venezia. Dopo la sua avventura a Uomini e Donne, infatti, Nilufar ha intrapreso una carriera di grande successo nel mondo dei social, arrivando a sponsorizzare anche brand di grande calibro. Dunque, stanca dei commenti velenosi, l’ex di Giordano Mazzocchi ha deciso di rispondere apertamente nelle sue stories, accusando certi utenti di un “accanimento rabbioso” contro la categorica degli influencer.

La giovane napoletana, poi, ci ha tenuto a chiarire che lei non si trovava lì per caso, ma perché invitata all’interno di un sistema che funziona in un modo preciso: gli sponsor, per promuovere i loro marchi, scelgono di portare anche i volti dei social sul tappeto rosso. Insomma, non è colpa delle singole persone se questo meccanismo esiste, ma della logica della pubblicità che ormai domina eventi di questo livello. “Se vi dà fastidio la mia presenza, non dovete prendervela con me, ma con il sistema pubblicitario”, ha infine concluso.