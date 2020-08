Nilufar Addati e Andrea Petagna stanno insieme?/ Lei sbotta: “Lasciatemi in pace!”

Circola da qualche giorno un gossip che vede protagonista l’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati. Dopo la storia avuta con Giordano Mazzocchi, non si è parlato di nuovi flirt o nuove storia per la italo-persiana, almeno fino a quando è stata avvistata a Porto Cervo, in Sardegna, in compagnia di un noto calciatore. Lui è Andrea Petagna, attaccante della Spal, con il quale Nilufar è stata avvistata a Billionaire. Nessun atteggiamento da ‘fidanzati’, ma si parla di un feeling che, come svelato da Deianira Marzano e riportato poi dalla pagina Instagram Very Inutil People, sarebbe piuttosto importante. Di fronte al crescente gossip, Nilufar ha però deciso di rompere il silenzio e dire la sua. “Mi sono svegliata un po’ girata, onestamente. Questo a causa di alcuni individui che girano sul web, e non sono neanche pochi, che sono ossessionati giorno e notte della mia vita privata.” ha esordito la Addati, per poi fare una richiesta “Pregherei questi individui di trovarsi altri interessi, perché non ho mai dato in pasto ai gossip la mia vita privata e non mi interessa e mai mi è interessato.”

Deianira Marzano replica a Nilufar: “Tu e Petagna allo stesso tavolo”

Nessuna conferma o smentita da parte di Nilufar Addati in merito al gossip su Andrea Petagna, ma solo la richiesta di essere lasciata in pace: “da queste parti non c’è trippa per gatti e, oltretutto, vorrei essere libera di vivere la mia vita sociale in modo normale, come una ragazza di 20 anni, 22, tendo a presentarmi più giovane pardon.” ha poi concluso l’ex tronista. Uno sfogo del quale è stata avvertita dai fan Deianira Marzano, che ha allora replicato a tono alla Addati. “Sempre a dire che non vi interessa il gossip. Voi siete personaggi pubblici e andate in locali pubblici dove ci sono fotografi che fanno foto di tutte le maniere, gente che fa foto.” ha replicato la Marzano. Per poi concludere: “A parte che nessuno ha detto che siete fidanzati, ma solamente che stavate allo stesso tavolo. E poi dopo ci fate questi sproloqui e due p***e così sui social che non siete interessati ai gossip.”



