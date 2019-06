Nilufar Addati e Nicolò Brigante hanno litigato/ “Non c’è stato modo di chiarire”

Nilufar Addati e Nicolò Brigante hanno litigato: stando a quanto si apprende da alcune recenti dichiarazioni rilasciate dall’ex tronista, i due ex volti di Uomini e Donne avrebbero messo fine alla loro amicizia esattamente un anno fa, a poche settimane dalla conclusione del loro percorso nel dating show. A distanza di tempo dagli eventi, Brigante è pronto a ripercorrere nei dettagli la fine della loro amicizia, svelando che il pomo della discordia sarebbe stato Stefano Guglielmini, il ragazzo che Nilufar ha ammesso di frequentare in gran segreto mentre aveva già preso posto sul trono di Maria De Filippi. “Con Nilufar il legame si è perso”, rivela Nicolò Brigante a Uomini e Donne Magazine. “Si sono venute a creare delle circostanze, la scorsa estate, che credo abbiano creato del risentimento da parte sua nei miei confronti. Durante un weekend fuori a Napoli – spiega l’ex tronista – ero stato invitato da un suo ex corteggiatore, Stefano, a passare del tempo insieme e, questa cosa, so che non le ha fatto piacere”.

“Ci siamo allontanati e…”

Secondo quanto rivelato da Nicolò Brigante, Nilufar Addati avrebbe preso le distanze da lui a causa di quel week end in compagnia del suo ex fidanzato, Stefano Guglielmini: “Dopo la brusca chiusura del loro rapporto, Nilufar – spiega l’ex tronista di Uomini e Donne – evidentemente, si aspettava che di riflesso, per via del percorso condiviso insieme, non mi avvicinassi a questa persona. Ma solitamente – continua – non sono abituato a girare dove va il vento né a lasciarmi influenzare dagli altri nel mio modo di condurre i rapporti”. Il legame con Guglielmini, a sole poche settimane dalla fine della loro avventura nel dating show di Maria De Filippi, avrebbe portato quindi Nilufar Addati a prendere le distanze dal suo ex compagno di trono: “Questa situazione in qualche modo ci ha allontanato e poi non c’è più stato modo di chiarirsi”. Dopo l’intervista rilasciata da Nicolò Brigante alla rivista ufficiale del programma, Nilufar Addati replicherà?

