Nilufar Addati, incidente in bici/ “Brutta caduta, non muovo il polso e…”

Incidente in bicicletta per l’ex tronista di Uomini e Donne Nilufal Addati. Di recente ha infatti svelato ai fan questa nuova passione, diventata ormai un’attività fissa da qualche tempo. Nelle ultime storie postate su Instagram, la Addati ha comunicato di aver percorso ben “43 km, sto abbastanza sfinita, più che altro per il caldo”, ha dichiarato. Ma ecco che, al video successivo, Nilufar ha svelato di aver avuto un piccolo incidente e di essersi fatta male. “Sono caduta e mi sono fatta male al braccio. – ha detto, intenta a tornare a casa ma non in sella alla sua bicicletta – Credo di non essermi rotta niente però ho preso una bella botta e mi fa male”. L’ex tronista è poi tornata a casa in auto: “Mi sono venuti a salvare” ha annunciato, prima di svelare ai fan l’entità dell’incidente.

Incidente in bici per Nilufar Addati: ecco come sta

Poco dopo, Nilufar Addati è tornata su Instagram per svelare che: “Non muovo il gomito. E il polso… insomma.”, poi un po’ preoccupata ha aggiunto “Ho mandato la foto dell’RX a mia zia che è radiologa. Non ho fratture, c’è solamente una lesione ai tessuti molli. Quindi ora mi compro un tutore in modo tale che sto ferma con il gomito. E si risistemerà tutto il prima possibile”. Per fortuna nulla di grave per la Addati, che si è comunque beccata uno spavento. Ora bisognerà tenere il braccio a riposo e, come da lei stessa sottolineato, avrà bisogno di qualche piccolo aiuto per alcune attività quotidiane.



