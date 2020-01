Nilufar Addati si è rifatta il seno/ L’ex tronista di Uomini e Donne: “sono contenta”

Nilufar Addati, l’ex tronsita di Uomini e Donne, ha cominciato il 2020 con una piccola grande novità. La ragazza italo-persiana, infatti, dopo un’attenta riflessione ha deciso di ricorrere alla chirurgia per modificare un piccolo difetto estetico che da tempo voleva correggere. Nilufar, come tante altre protagoniste del dating show di Canale 5, in questi giorni su Instagram ha raccontato ai suoi follower i motivi che l’hanno spinta a ricorrere il bisturi. Del resto non è una novità, visto che è notizia di questi giorni che anche Giulia Latini e Irene Capuano, ex corteggiatrici di Uomini e Donne, hanno deciso di rifarsi il seno. A loro si aggiungono anche Irene Capuano e le due protagoniste di Temptation Island Ilaria Teolis e Katia Fanelli. Una lista lunghissima, ma destinata ad aumentare visto che oramai sono sempre di più le persone che decidono di ricorrere alla chirurgia estetica per migliorare o aggiustare un piccolo difetto estetico.

Nilufar Addati: seno nuovo per il 2020

Una scelta ragionata quella di Nilufar Addati che, prima di ricorrere alla chirurgia estetica, ha deciso di interpellare anche la famiglia. Del resto, nel bene o nel male, si tratta di interventi che vanno a modificare il nostro aspetto e per questo la ex tronista prima di procedere ha voluto il parere di chi le vuole davvero bene. Con il lasciapassare dei familiari, Nilufar ha deciso così di fare un piccolo intervento di chirurgia, nulla di eccessivo o invasivo come ha raccontato ai suoi stessi follower su Instagram. “Ciao amici! In questi giorni sono un po’ scomparsa, ma sto benissimo, sono a casa perché ieri finalmente dopo un paio di anni di riflessione sulla questione mi sono sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva e ho corretto una cosa che non mi piaceva del mio seno, ovvero il fatto che fosse molto distante ed ascellare” ha raccontato Nilufar. La ex tronista di Uomini e Donne ha prontamente sottolineato: “non c’è stato nessuno stravolgimento particolare, ma io sono molto contenta perché era davvero da tanto tempo che ci pensavo e negli ultimi mesi io e la mia famiglia abbiamo organizzato tutto per riuscire a fare questa cosa. L’ha fatta in questo periodo almeno sono a casa con loro che si prendono cura di me, e nulla sono molta contenta e spero possiate esserlo anche voi per me”.

