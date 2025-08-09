Nima Benati racconta ai suoi follower quel che le è accaduto in stazione a Bologna: un grave furto da circa centomila euro...

Nima Benati racconta il furto subito nei giorni scorsi in stazione a Bologna: ecco come è stata raggirata

Bruttissima esperienza per Nima Benati a Bologna. La celebre fotografa, che sui social ha ormai grande seguito e popolarità, ha raccontato ai suoi follower quello che le è successo in stazione, quando stava per partire per Milano. Stando al suo racconto, mentre si trovava a bordo, un ragazzo le ha bussato al finestrino per chiederle delle indicazioni. Intenerita e preoccupata dal suo approccio un po’ confusionario e spaesato, Nima si è prodigata per aiutarlo, fornendogli tutte le informazioni necessarie.

“Ha iniziato, disperato e spaesato, a chiedermi se quello fosse il treno per Milano, mentre il convoglio stava per partire…”, ha confidato sui social la showgirl, la quale sarebbe poi stata derubata. “Mi ero preoccupata per lui ma la mia gentilezza mi si è ritorta contro…”, ha detto l’influencer che negli anni ha lavorato con Dior, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent e tanti altri brand importanti.

Nima Benati derubata: lo sfogo della celebre fotografa sui social

Gli spiacevoli fatti risalgono a giovedì scorso, 7 agosto. Nima Benati si è fatta intenerire da quel ragazzo che sembrava davvero avere buone intenzioni, ma poi qualcosa è andato storto. “Lui ha usato la mia gentilezza per fregarmi”, ha tuonato amareggiata la celebre modella su Instagram.

Sfruttando un momento in cui le difese di Nima erano abbassate, un suo complice ne ha approfittato per salire sul treno e rubarle la valigia di Louis Vuitton. Oltre al danno, la beffa, perché oltre al furto della borsa, il vero colpo è stato il bottino che vi era all’interno. “Dentro la borsa vi era il frutto di 15 anni di lavoro, perso e buttato via”, ha confidato affranta la ragazza.

