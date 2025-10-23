Nina e mamma Jessica, la coppia del team Serena Brancale sbarca in finale a Io Canto Family: come si classificheranno madre e figlia?

Nina Perrini e mamma Jessica, due talenti della scuderia Serena Brancali tra le finaliste

Ci sono anche Nina e mamma Jessica tra le finaliste di Io Canto Family. Premiato il percorso straordinario della coppia, cominciato con Serena Brancale, la cantante e coach che ha creduto moltissimo in loro ed è pronta a scommettere sul loro talento in vista della finale di Io Canto Family. Come se la caveranno Nina e sua madre? Le sensazioni sono molto buone, perché in queste settimane le due concorrenti hanno dato grande prova di alchimia e complicità sul palco.

Viscardi, chi è il cantante di X Factor nel team di Paola Iezzi/ "Mi sento come un treno"

Tante le belle esibizioni regalate nelle varie settimane, a cominciare dall’intensa performance del debutto sulle note di Diamanti di Giorgia. Da lì l’abbinamento alla coach Serena Brancale, pronta ora a trainare mamma e figlia nella puntata più importante dell’anno.

Nina Perrini e mamma Jessica scaldano i motori in vista della finale di Io Canto Family

Nina Perrini e mamma Jessica hanno fatto un percorso straordinario a Io canto family. Il pubblico ha apprezzato molto il loro stile e sono davvero tante le canzoni che hanno lasciato il segno. Sbirciando in rete le clip delle esibizioni, una delle più amate sembra At Last, cantata peraltro proprio assieme a Serena Brancale.

Perché Donatella Mercoledisanto ha lasciato il Grande Fratello 2025?/ Il comunicato allarma: cos'è successo

Motivazioni e prospettive diverse, mamma e figlia però sono profondamente unite dalla passione per la musica, che le spinge ad andare oltre. “Io canto perché mi fa stare meglio”, le parole della ragazza durante Io Canto Family. “Io canto perché mi fa sfogare tutti i momenti di rabbia”, la prospettiva della madre. Dunque, come si riusciranno a classificare le due concorrenti questa sera? Per scoprirlo non resta che collegarsi su Canale 5 a partire dalle 21.25.