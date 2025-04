Figlia ed ex compagni di Donatella Finocchiaro, chi sono: da Bruno Torrisi al papà di Nina

L’attrice Donatella Finocchiaro in passato è stata sposata con il collega Bruno Torrisi. Un matrimonio durato alcuni anni e poi concluso. In seguito al rapporto con l’attore, Donatella si è legata al regista Edoardo Morabito, con il quale ha cominciato una relazione che ha portato, nel 2014, alla nascita della prima e unica figlia dell’attrice, la piccola Nina. Nel 2019, i due si sono separati: “Il rapporto scricchiolava anche prima, ma ho aspettato che Nina fosse un po’ più grande” ha spiegato la Finocchiaro, che ha raccontato anche di aver deciso di separarsi per non vivere con un uomo che non sopportava più, come ha fatto invece sua madre.

Le parole dell’attrice, arrivate a Vanity Fair, raccontano anche della rottura con il primo marito, Bruno Torrisi. Donatella Finocchiaro ha spiegato che dopo la separazione con Torrisi è rimasta sola per quattro anni, vivendo un periodo felice e sereno della sua vita, prima di legarsi poi al regista Morabito, con il quale ha avuto appunto la piccola Nina. Sui social l’attrice si mostra spesso con la piccola Nina, la sua bambina: un rapporto splendido il loro, che vivono in simbiosi nonostante il lavoro della mamma la porti spesso a star fuori casa.

Donatella Finocchiaro, il racconto drammatico dell’attrice: “Un ex mi picchiava”

Donatella Finocchiaro in gioventù è stata vittima di violenza: come ha raccontato lei stessa, un suo ex fidanzato la picchiava. “Il mio compagno mi ha picchiata tre volte, alla terza ho detto basta. Dopo ti chiedono scusa, il ricatto dell’uomo aggressivo e violento è dire: “Io ti amo”. Mi ha pure chiesto di sposarlo; mi immaginavo già sposata, depressa, alcolizzata” ha dichiarato l’attrice parlando a “La volta buona”. Anche più avanti l’attrice ha avuto problemi con un altro uomo, arrivando a soffrire di dipendenza affettiva: fortunatamente anche questa volta è riuscita ad uscirne con le sue forze. Gli ex compagni di Donatella Finocchiaro non sono stati, dunque, sempre degli uomini da ricordare con piacere. A dar luce alla sua vita, però, la piccola Nina, sua figlia.