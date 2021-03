Nina Hernandez Messaline, chi è?/ Sfila e rivela: “Momenti difficili e depressione..”

Per tutti i fan di Ciao Darwin 8 è la bellissima Nina Hernandez, la Messalina che questa sera sfilerà in puntata per cercare di portare il punto alla sua fazione e sconfiggere così le Giuliette, ma in realtà la bella biondina è anche una pornoattrice che ha scelto questa strada per un vero e proprio atto di rivolta. In realtà la sexy Nina è Lisa Gili, ha ventiquattro anni, è nata a Feltre e vive a Trento, ha una laurea in sociologia, ha un fisico atletico che non passa inosservato ma proprio nei mesi scorsi, in pieno lockdown, è apparsa ben diversa da quella che abbiamo conosciuto, ammettendo ancora alcuni problemi legati alla depressione e, forse, a disturbi alimentari. Apparendo sui social con il suo fisico asciutto e le costole in evidenza, la Hernandez ha scritto: “Oggi zero cibo. Mi sento obesa, sono stufa di ‘sto gonfiore… Sta m*rda di quarantena mi sta rovinando e gonfiando da morire, mi vorrei fare 50 chilometri di corsa. Solo chi ha i miei disturbi può capirmi“.

CICELYS ZELIES MADRE NATURA CIAO DARWIN MESSALINE VS GIULIETTA/ "Esperienza stupenda"

Nina Hernandez Messaline, chi è?

Proprio a margine della puntata di Ciao Darwin che sarà riproposta oggi, Nina Hernandez disse la sua parlando proprio di momenti difficili e di depressione che aveva affrontato: “Non mangiavo, non uscivo, ero sola, mi sentivo una perdente e mi davo la colpa di tutto”. Proprio la sua tesi, premiata in ateneo, è stata “Sui disturbi alimentari in chiave sociale” analizzano la società che etichetta chi soffre di questi problemi ammettendo lei stessa di averne sofferto dal primo anno di università. Nina ha raccontato ai suoi fan di aver iniziato come ballerina e ragazza immagine e di essere poi diventata un’attrice porno nonostante le incomprensioni con la madre che, a quanto pare, l’ha tirata su da sola, proprio come ha fatto con sua sorella.

