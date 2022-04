NINA/ Il suo spirito ribelle verrà domato? (Ti spedisco in convento 2)

Nella seconda stagione di Ti Spedisco In Convento sono arrivate delle nuove ragazze che hanno deciso di mettersi in gioco, Nina è una di queste! Una giovane di 20 anni, originaria della provincia di Brescia, che ama essere solitaria e diffidente nei confronti degli altri, ma qui dovrà aprire il suo cuore e raccontarsi.

CHI È NINA, CONCORRENTE TI SPEDISCO IN CONVENTO 2

In questo docurealty sono presenti in totale sei ragazze che dovranno confrontarsi le loro guide, che saranno delle suore, come già abbiamo visto nella precedente stagione. Il pubblico da casa ha amato il percorso di queste ragazza ribelli, per questo motivo Real Time ha deciso di mandare in onda un’altra stagione del reality. Nina ama la musica, è uno spirito libero e le piace uscire senza avere una vera meta da raggiungere, non è molto interessata al risultato ciò che conta è il viaggio. Questa sfida sarà per lei molto importante, in quanto dovrà imparare a porsi degli obiettivi e comprendere che le regole sono fondamentali per ottenere qualcosa nella vita. Le consorelle cercheranno in ogni modo di fr rispettare i dettami del convento e di far partecipare tutte le ragazze alla vita spirituale, fatta anche di preghiera e raccoglimento..

NINA, TIMID E RISERVATA: QUAL È IL SUO OBIETTIVO A TI SPEDISCO IN CONVENTO 2?

Bellissimi occhi celesti e capelli neri, Nina non passa inosservata ma la sua timidezza a volte la blocca, per questo motivo non ama socializzare con i suoi coetanei. La 20enne ha vari tatuaggi sul corpo, alcuni visibili e anche dei percing, che per il momento ha tenuto per sè. Il suo vero mantra è quello di sopravvivere, non ha molte pretese desidera solamente cercare di andare avanti, scoraggiata anche da questo momento di crisi a livello sociale. Per la ragazza è molto difficile uscire dalla sua comfort zone e generalmente si lascia trasportare come una foglia dagli eventi e dalle decisioni degli altri. Il suo obiettivo più grande è quello di riprendere in mano la sua vita e diventare così la persona che sempre ha desiderato essere.

Sino a questo momento non sono ancora emersi dettagli sulla vita privata di Nina, ma potete seguirla sui suoi account personali Instagram e Tik Tok dove avrete la possibilità di scoprire qualcosa in più sulla bella mora della nuova stagione di Ti spedisco in Convento! La prima puntata attesissima andrà in onda il 17 aprile, così ogni domenica sino ad arrivare alla puntata finale. Riusciranno le suore a mettere in riga la ribelle Nina? Lo scopriremo solamente seguendo i prossimi episodi del reality più amato di Real Time.











