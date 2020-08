Nina Moric al figlio Carlos/ Foto, “Non mi fermerò mai per te, sei la vita mia”

Nina Moric è tornata sui social, ma questa volta non per polemizzare con l’ex compagno Fabrizio Corona, ma per una dedica speciale per il figlio Carlos. Un messaggio dolcissimo quello pubblicato su Instagram dalla modella che nello scatto si è fatta immortalare mentre cerca di baciare le guance di Carlos. Ad accompagnare lo scatto una lunga didascalia scritta da una mamma follemente innamorata del suo “bambino”. “Dare un senso alla nostra esistenza, come a tutto quello che ci circonda, è quasi una necessità umana che ci spinge ad andare avanti …” – scrive la Moric che poi rivolgendosi all’uomo della sua vita scrive – “io per te scavalcherò ogni montagna, caminerò sul carbone bruciato, nuoterò negli oceani …. non esista nessun ostacolo che mi possa fermare per darti ciò che desideri… per vederti felice … perché tu hai dato un senso alla mia vita… Tu sei LA VITA MIA. Tua madre”. Le parole di Nina hanno commosso e conquistato il popolo dei social che hanno commentato con tantissime emoticon a forma di cuore e non solo visto che spunta anche il commento di una follower che le scrive “Nina mi dispiace che stai soffrendo Nina i figli sono un la nostra ragione di vita cerca di andare d accordo con Fabrizio così Carlos e tu starete bene”.

Nina Moric contro Fabrizio Corona: “mio figlio Carlos è una macchina di soldi per lui”

La dolcissima dedica di mamma Nina Moric al figlio Carlos arriva a distanza di pochissime ore da un durissimo attacco che la modella ha sferrato (ancora una volta) all’ex compagno Fabrizio Corona. La modella croata, infatti, in alcune Instagram Stories ha postato una foto del figlio 18enne impernato al lavoro accompagnando il tutto da un lungo messaggio: “un incubo. Vorrei fare le vacanze con mio figlio ma il padre “vende” la sua presenza ad un ristorante di Forte dei Marmi e fa accompagnare Carlos a portare a termine ciò che lui ha contrattato. Ora Carlos ha 18 anni e questo orrore non avrà mai fine. E’ una macchina da soldi per suo padre, una merce di scambio!!!!”. Un’accusa davvero forte quella lanciata dalla Moric all’ex re dei paparazzi che starebbe trattando il figlio Carlos “come merce di scambio”. Sul finale poi Nina si rivolge proprio a Corona scrivendo: “Signore pietà. Vuoi veramente bene a tuo figlio? Ecco perché nessuno mi risponde!”.

