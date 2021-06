Nina Moric al Grande Fratello Vip 2021?/ “Si prenderà cura di Carlos poi torna in tv”

Nina Moric è pronta a tornare in tv? A lanciare la bomba è Dandolo che nelle sue piccole anticipazioni di gossip per il settimanale Oggi rivela che la bella modella ed ex di Fabrizio Corona potrebbe tornare protagonista ma non come ospite in uno dei salotti di Barbara d’Urso come è stato ultimamente, bensì come possibile concorrente del Grande Fratello Vip 2021 o simili. In particolare, Dandolo rilancia: “Si sta dedicando unicamente a suo figlio Carlos Maria. A Cologno Monzese però si sussurra che la showgirl possa presto tornare in tv come personaggio di punta di un noto programma, che si tratti del Grande Fratello Vip 2021? Ah, saperlo…”. Al momento quindi si tratta solo di rumors non confermati e chi la sta seguendo sui social sa bene che lei adesso ha altre priorità, ovvero la tranquillità di suo figlio Carlos.

Nina Moric vs Luigi Favoloso/ L'avvocato: "Ci sono i testimoni dei maltrattamenti"

Nina Moric al Grande Fratello Vip 2021?

Nina Moric e il figlio avuto dal marito Fabrizio Corona sono volati in Croazia per rimanere tranquilli e lontani dalla tempesta mediatica che ha travolto l’ex re dei paparazzi dopo l’ennesimo arresto e anche la sua reazione. Davvero Nina Moric tornerà poi in Italia mettendo in piazza i suoi sentimenti e i suoi legami familiari prendendo parte ad un programma del genere? I dubbi rimangono anche se Alfonso Signorini potrebbe riuscire di certo a convincerla ma se così non fosse siamo sicuri che farebbe bene a dire di no per il bene di suo figlio.

LEGGI ANCHE:

LUIGI FAVOLOSO "VIOLENZE A NINA MORIC? INNOCENTE"/ Lei "Solo richiesta archiviazione"Nina Moric "Fabrizio Corona sposato con donna di 50 anni"/ "Con Mariana Rodriguez.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA