Nina Moric: “Amo i casi umani”/ Crisi confermata con Vincenzo Chirico?

Nina Moric triste e turbata sui social? A scatenare i rumors sul momento che sta vivendo la modella croata è l’ultima foto pubblicata su Instagram in cui appare con gli “occhi tristi” stando ai vari commenti dei fans. A confermare tale tesi, però, è stata la stessa Moric che, nel rispondere al commento di un follower, ha lasciato intendere come tale periodo sia particolarmente complicato. “Bellissima foto Nina! Che bello vederti così felice e rilassata. Un saluto a Carlos!“, ha scritto un utente. Un commento a cui la Moric ha deciso di rispondere rivelando il suo attuale stato d’animo. “Felice e rilassata? Io vedo tutt’altro. Perdonami”, ha scritto la Moric. “ Fatto bene a lasciarlo a quello…. Aveva molti segreti nascosti”, ha scritto un utente a cui la Moric ha risposto così – “Scrivimi in direct, mi piacciono i casi umani”.

NINA MORIC IN CRISI CON VINCENZO CHIRICO?

Nina Moric parla del momento che sta vivendo e i fans si chiedono se la storia con Vincenzo Chirico sia davvero giunta al capolinea. Negli scorsi giorni, sul web, si era diffusi rumors in merito ad una rottura tra la Moric e il suo fidanzato. Rumors che, tuttavia, per il momento non sono stati confermati dai protagonisti. La Moric, negli ultimi giorni, è stata impegnata con la sua famiglia. In occasione del 18esimo compleanno del figlio Carlos, ha trascorso tanto tempo con lui partecipando sia alla festa casalinga organizzata a casa di Fabrizio Corona sia al party vero e proprio a cui Corona ha partecipato via streaming non potendo essere presente fisicamente per le restizioni giudiziarie che deve rispettare. Nessun riferimento, dunque, a Vincenzo Chirirco. I due staranno ancora insieme o staranno attraversando un momento di crisi?





© RIPRODUZIONE RISERVATA