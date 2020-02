Nina Moric assente a Live Non è la d’Urso: perché?/ “Bruciatemi pure al rogo ma…”

Nina Moric non sarà stasera a Live Non è la d’Urso. Lo ha annunciato la stessa modella croata due giorni fa tramite il suo profilo Instagram Ufficiale, con un post eloquente. “Per ragioni di giustizia, confermo la mia scelta di non partecipare ad alcuna trasmissione televisiva che tratti delle vicende giudiziarie per le quali c’è un’indagine in corso da parte della Magistratura”, si legge in un post nella cui didascalia la Moric si rivolge poi direttamente a Barbara d’Urso scusandosi per la sua assenza. Sebbene nella puntata di oggi (registrata) di Domenica Live la conduttrice ha annunciato l’atteso confronto tra Nina e il suo ex fidanzato Luigi Mario Favoloso nella puntata odierna di Live Non è la d’Urso, l’ex di Fabrizio Corona ha ribadito nuovamente la sua assenza anche nel pomeriggio odierno con un nuovo post Instagram. Nina è immortalata questa volta in una foto “rovente”: ai suoi piedi delle finte fiamme mentre viene idealmente bruciata. Il significato dello scatto è ben evidenziato nella didascalia allo stesso: “Scatenate l’inferno, bruciatemi al rogo, fate di me ciò che ritenete opportuno”, scrive. Quindi ribadisce: “Stasera non ci sarò, non perchè ho paura di affrontare la situazione, ma mi sono state rese le note importanti ripercussioni giuridiche che potrebbero essere conseguenti alle continue partecipazioni televisive”. La Moric ha ammesso poi di aver errato in passato nell’essersi prestata a diverse ospitate. “Trovo di pessimo gusto insistere sulla mia presenza”, ha aggiunto. “E’ strano come tutti difendiamo i nostri torti con più vigore dei nostri diritti. La violenza è la ragione di chi ha torto”. Che ci sia una frecciatina alla conduttrice nelle sue parole? (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Nina Moric assente a Live Non è la d’Urso

Nina Moric dunque, non sarà stasera ospite di Live – Non è La D’Urso, il talk show condotto da Barbara d’Urso nella prima serata di Canale 5. La modella e showgirl croata era stata protagonista nella scorsa puntata dove si è sottoposta alla macchina della verità relativamente alla vicenda che la vede coinvolta all’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso. Una prova che non è passata affatto inosservata, visto che la modella ha fatto discutere per il suo comportamento ed atteggiamento. La stessa padrona di casa, infatti, durante la macchina della verità rivolgendosi alla Moric le ha chiesto: “non ti senti bene che parli così Nina?”. La modella ha prontamente replicato dicendo: “no, mi sento molto bene, però vedendo tutta questa parodia mi fa star male perché io ho subito violenza e voglio chiudere il sipario di questo spettacolo, sono stanca Barbara, sono veramente stanca, andremo a chiarire questa cosa nelle sedi opportune”.

Nina Moric: “chiudevo gli occhi alla macchina della verità…”

Nina Moric, una volta terminata la diretta di Live – Non è la D’Urso, tramite i social ha voluto chiarire una volta e per tutte il suo comportamento durante la prova della macchina della verità. Ecco le parole della ex moglie di Fabrizio Corona: “se chiudevo gli occhi era solo per una ragione – ha scritto su Instagram -. Avevo l’auricolare sull’orecchio e quindi non volevo sentire quello che dicevano in studio, ma volevo concentrarmi su quello che volevo dire. Quindi, prima di giudicare, magari dovete informarvi un attimino sulla ragione per cui avevo gli occhi chiusi. Non volevo sentire nessuno, perché loro per me sono nessuno, nullità assolute. Sono soltanto nullità e alla nullità si risponde così, chiudendo gli occhi e dicendo la verità”. Ma non finisce qui, visto che nei giorni successivi la Moric si è difesa dalle accuse dell’ex Luigi Mario Favoloso che l’accusava di averlo tradito con un suo amico. “Non è mia intenzione sparare sulla croce rossa” le parole della Moric pubblicate in alcune storie su instagram – “ma sto vedendo l’atteggiamento di Favoloso per i miei like che ho dato a una persona proprio appositamente, perché si capiva benissimo che era lui che si sta facendo mille fake e quindi mi ha bloccato quando ho detto ‘Ciao Favoloso’ e adesso sta facendo la vittima perché è stato tradito. Ma anche se fosse vero? In questo momento stiamo parlando dei maltrattamenti che si devono trattare nelle sedi opportune. Non piangere su Instagram”.

Nina Moric: “Luigi Mario Favoloso sei patetico”

Nina Moric ha poi proseguito a sua volta difendendosi dalle parole di Luigi Mario Favoloso: “sei patetico, ridicolo. Non so per quale motivo stia creando tutti questi fake. Luigi devi pensare al tuo bene, a stare bene”. Parole chiare quella della ex moglie di Fabrizio Corona che in un’ultima Instagram Stories ha voluto fare un punto di tutta questa situazione: “abbiamo una cosa in corso seria, quindi abbandona questo atteggiamento da ragazzino e diventa uomo. Ti stai ridicolizzando e non ti fa bene. Provo tanta pietà per te, non pensarmi più, lasciami. È finito l’amore, il rispetto e tutto. Pensa alle sedi opportune, non ai tradimenti. Curati tesoro mio, non stai molto bene. Ti abbraccio”. Nonostante sia stato annunciato il confronto proprio con l’ex Luigi Mario Favoloso e con i genitori di lui, la Moric alla fine ha deciso di compiere un passo indietro, motivando la sua scelta.



