Nina Moric “Cambiamento nell’aria”/ Lettera al suo Io sui social: “Non avere paura..”

Nina Moric è ancora nel mirino del gossip, delle polemiche e degli attacchi dell’ex marito Fabrizio Corona che l’ha accusata di essere “pazza” e di manipolare e usare suo figlio a suo piacimento. Dopo la sfuriata in tv dalla d’Urso le acque si erano un po’ calmata ma, a quanto pare, la bella modella è tornata sui social poco fa annunciando un cambiamento che è nell’aria e che potrebbe fare paura al suo Io. Nina Moric si è scritta una lettera che lascia pensare ad una novità in arrivo, un vero e proprio terremoto che potrebbe cambiare la sua vita e, indirettamente, anche quella dei suoi cari. Ma non si capisce bene quale sia la sua destinazione e la sua direzione, è un messaggio positivo oppure no? In alcuni punti Nina Moric scrive: “Il cambiamento è nell’aria e so che ti senti nervosa. e preoccupata, ma ti dico, va tutto bene. Non c’è nulla di cui tu debba preoccuparti. Vivere significa cambiare”.

Nina Moric “Cambiamento nell’aria”, annuncio sui social o lettera al suo Io?

Nel suo lungo messaggio Nina Moric non fa nomi, non fa riferimenti a quanto è accaduto in questi giorni ma tira fuori anche lei la sua bambina, quella piccola e indifesa Nina che si lanciava in tutte le avventure senza avere mai paura: “Non sapevi esattamente cosa ti aspettava, ma non ti tiravi indietro. Quella bambina è ancora qui, prendila per mano e lasciati guidare dal suo istinto, non c’è nulla da temere. Sii paziente. Il cambiamento è un’evoluzione, non una rivoluzione. Quando siamo presi dall’impazienza scegliamo la rivoluzione. Ma la rivoluzione crea insicurezze, agitazione e quindi porta a distruggere anziché a integrare”. Il lungo post continua chiedendo al suo Io di assaporare ogni istante in questo momento di preparazione per qualcosa di meraviglioso che sta per accadere, ma a cosa si riferisce?



