Nina Moric: “Carlos in una località segreta? Supposizioni complottiste”/ “Basta!”

Ai pettegolezzi dei giorni scorsi Nina Moric risponde stanca e nervosa per via di quello che continua a leggere non tanto su di lei o sull’ex Fabrizio Corona quanto per quello che sta succedendo intorno a suo figlio Carlos. Mentre Fabrizio Corona è tornato in carcere, il figlio ha lasciato l’Italia così come annunciato proprio dall’amata nonna Gabriella. A quanto pare il giovane si è spostato alla casa dei nonni materni per rimanere lontano da tutto quello che è successo e dal clamore mediatico legato all’arresto del padre e così quando Nina Moric lo ha confermato postando una foto con Carlos in Croazia, è scoppiato il gossip. Al grido di “Carlos si trova in una località segreta” lontano dai guai e dai pettegolezzi, siti e giornali sono letteralmente impazziti e così Nina Moric ha deciso di intervenire tramite il suo account Instagram.

Nina Moric sbotta contro i giornalisti e i pettegolezzi sul viaggio di Carlos Corona

In particolare, Nina Moric ha sbottato sui social chiedendo di smetterla di parlare del figlio Carlos e, soprattutto, campare in aria teorie che hanno poco fondamento: “Non trovo corretto che escano notizie poco attendibili sul mio conto basate soltanto su una foto o una storia che non racconta nulla di così eclatante. Ho scelto la privacy e credo sia giusto rimanga tale, soprattutto quando si parla di mio figlio”. Il suo sfogo poi continua etichettando le parole di questi giorni come “supposizioni complottiste”: “Quindi evitiamo questi spiacevoli titoli e lasciamo in pace quelli che devono essere protetti. Non insinuiamo cose inesistenti solo per avere un titolo roboante. Non tutti vogliono essere un titolo”.

