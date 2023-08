Nina Moric choc: “Mi hanno abbandonata tutti…”/ L’appello al figlio Carlos Maria Corona

Nina Moric svela il ricovero in codice rosso: l’intervista choc

É una Nina Moric particolarmente intimista quella che torna a raccontarsi svelando il dolore della sua solitudine. L’occasione che la modella croata e naturalizzata italiana ha per tornare a parlare di sé, é un’intervista esclusiva ripresa tra le pagine nel nuovo numero di Oggi. E il settimanale, intanto, riprende le nuove dichiarazioni della sexy modella, per certi versi scioccanti, oltre che in cartaceo anche sui social, in un post pubblicato via Instagram.

“Ho perdonato i miei errori”- ammette esordendo nella sua confessione a mezzo stampa, l’intervistata.

Oggi, dopo una lunga transizione che l’ha portata a vivere la vita come un rollercoaster di up & down, tra luci e ombre, passando per i riflettori dello showbiz nel ruolo di modella e showgirl di fama internazionale, lei ammette di aver maturato la consapevolezza di valere. Non si dichiara rinata, bensì rigenerata, “perché rinascita sa di resurrezione, e io non sono mai morta -aggiunge Nina Moric, svelando il retroscena di un momento choc vissuto tra il dolore della solitudine e la forza di volontà riscoperta a più riprese, e che di recente l’ha condotta a superare un duro ricovero-. Anche se ci sono andata vicino… Sono finita in codice rosso all’ospedale. Ho rischiato… La vera ferita è che in 20 giorni non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico”.

Nina Moric é particolarmente provata dai momenti negativi vissuti nell’ultimo periodo: “A marzo dell’anno scorso sono uscita dall’ultimo appartamento senza avere

una meta. Non sapevo dove andare. Stavo per rinunciare a combattere, a cercare soluzioni. Stavo così male che avevo rinunciato persino alla disperazione”.

Nina Moric si racconta, tra dolore e forza: la solitudine é il peso della fama

E la solitudine si é imposta come il peso della sua fama, l’altra faccia del successo che lei si é guadagnata come esempio di empowerment femminile: “Mi hanno abbandonata tutti. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non ho più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia”. Al di là degli impegni nello showbiz, tuttavia, nella vita e oltre la carriera costellata di traguardi Nina Moric si é concessa anche all’amore, si ricordi il matrimonio che ha fatto sognare i fan e che l’ha vincolata al re dei paparazzi Fabrizio Corona fino all’epilogo. Dall’ex amore la croata ha avuto il figlio primogenito, Carlos Maria, che lei non considera una mera parte della sua famiglia, bensì molto di più; un pezzo di sé, di cui sente fortemente la mancanza. “Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo”, conclude Nina Moric, nella speranza di poter riabbracciare l’amato figlio.

