Nina Moric choc “mio figlio Carlos Maria ha paura di suo padre”/ Duro attacco a Fabrizio Corona

Nina Moric contro Fabrizio Corona: “Carlos ha paura di suo padre“

Nina Moric è protagonista, assieme al cantante Michele Bravi, della puntata di Belve in onda questa sera in seconda serata su Rai2. Un’intervista toccante, forte e ricca di contenuti quella rilasciata dalla modella, che ha parlato del suo difficile passato segnato dalle violenze e dai tentativi di suicidio, ma anche del turbolento rapporto con l’ex marito Fabrizio Corona. A tal proposito, ha rilasciato alcune spinose dichiarazioni proprio sul conto dell’ex re dei paparazzi, con il quale i rapporti sembrano ormai azzerati e l’unico collante a tenerli uniti è il figlio Carlos Maria.

Come riportato in anteprima da Davide Maggio, Nina Moric ha così parlato di Corona all’intervistatrice Francesca Fagnani: “Io ho denunciato Fabrizio e lui ha denunciato me (…)”. E ha spiegato come il figlio Carlos “non ha paura di me, ha paura di suo padre. Carlos ha avuto traumi per quello che è accaduto, lui voleva stare con me, è normale“. Il riferimento alla denuncia è alle accuse di furto mosse dall’ex marito ai suoi danni: la Moric sarebbe infatti stata denunciata per un presunto furto di quasi 50.000 euro.

Nina Moric, a Belve riaffiora il suo difficile passato

Ma nel corso dell’intervista a Belve, Nina Moric ha aperto il suo cuore a Francesca Fagnani toccando alcuni dolorosi capitoli del suo passato. A cominciare dalle presunte violenze domestiche: “Quello che è successo nel mio passato è rimasto nel mio passato, è stato violento anche da parte mia farlo uscire, e ogni volta, come mi sentivo, facevo una versione di ciò che è realmente accaduto, magari non è successo niente“.

L’intervista ha toccato anche altri momenti di debolezza della modella, con la conduttrice che le ha domandato: “Lei per due volte è stata ricoverata per un’intossicazione di farmaci, era una richiesta di attenzione disperata, o le mancava la voglia di vivere?“. La risposta della Moric, in riferimento alla se stessa di quel difficile periodo: “A me dispiace per quella persona che era lì (…) Era troppo sola“. Per vedere l’intervista completa, l’appuntamento è per questa sera, in seconda serata, su Rai2 con Belve.

