Nina Moric choc: “Se sono insoddisfatta è colpa mia”/ “Carlos ha paura del padre”

Nina Moric e il fallimento per la sua carriera: “E’ colpa mia”

Nina Moric, negli anni’90, aveva una ricca carriera promettente per il futuro. Esordisce come modella e diventa nota per aver partecipato al sexy video di Ricky Martin, in Livin’ la vida loca. Le grandi passarelle internazionali la volevano a tutti i costi e facevano a gara per ottenere un suo “sì”.

Nina Moric: "Con Fabrizio Corona? Relazione tossica"/ "Vorrei trovare l'amore"

Piano piano, però, Nina Moric è scivolata nell’oblio anche a causa del gossip e della relazione con Fabrizio Corona. La modella croata, ai microfoni di Nuovo TV, dichiara: “Mettendo a nudo tutto di me, la maggior parte delle volte mi sono “spogliata” senza pensare alle conseguenze. Mi sono prestata a un gioco al massacro. Evidentemente mi piaceva essere masochista fino in fondo“. Sul suo declino di carriera dichiara: “Non mi ricordo nulla, mi sembra una realtà tanto lontana. Il momento magico della mia carriera non è ancora arrivato e forse non arriverà mai. In ogni caso, non ha senso domandarmi che cosa farei diversamente. Se oggi una persona è insoddisfatta, non è certo il passato il problema, ma il suo presente“.

Nina Moric "Io e Fabrizio Corona malati? No, solo infelici"/ "Mai abusato di droghe…"

Nina Moric e il rapporto con il figlio Carlos: “Non ha rancore nei miei confronti”

Nina Moric, ai microfoni di Nuovo TV, parla anche del rapporto con il figlio Carlos che non vuole più parlare con sua madre. A 18 anni, ha scelto di andare a vivere con il padre Fabrizio Corona e insieme hanno denunciato la modella croata di aver sottratto loro una grande quantità di denaro dall’appartamento dell’ex paparazzo.

Nina Moric sul figlio dichiara apertamente: “Carlos non ha rancore nei miei confronti, ha solo paura di suo padre“. La modella croata sostiene che, nonostante il figlio non le rivolga la parola, non cambierà nulla per lei che, in quanto madre, lo amerà sempre e in ogni caso.

Nina Moric: "Sono ancora sposata con Dossi"/ "Luigi Mario Favoloso? Io manipolata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA