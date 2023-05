Nina Moric choc: “Subito intervento chirurgico, mi hanno salvato la vita”/ Come sta? “Periodo difficile”

Nina Moric torna su Instagram e svela perché è stata ricoverata in ospedale

Qualche giorno fa Nina Moric si è mostrata, attraverso il suo profilo Instagram, ricoverata in ospedale, senza tuttavia specificarne il motivo. La showgirl ha perciò allarmato i fan, in attesa di spiegazioni che sono arrivate soltanto nelle ultime ore.

Nina è tornata a mostrarsi su Instagram, stavolta spiegando il motivo del suo ricovero. “Diciamo che non è stato un periodo facile… – ha esordito in una story – Ho avuto questo malessere che, per fortuna, è stato sconfitto grazie all’equipe di tutti i medici, infermieri e anestesisti di Humanitas di Rozzano, che sono veramente degli angeli custodi.”

Nina Moric, intervento delicato e conseguenze: “Sono forte, andrà bene”

Nina Moric ha quindi sottolineato l’importanza dell’aiuto di tre medici in particolare: “Voglio ringraziare tantissimo il dottor Testori, il dottor Klinger, la dottoressa Veronesi e tutti coloro che mi hanno assistito, mi hanno operato e sono riusciti a salvarmi la vita”. I tre specialisti da lei citati sono, nell’ordine, un senologo, un chirurgo plastico e un’esperta in chirurgia toracica. Questo ci dà un’idea del tipo di intervento, le cui motivazioni potranno essere chiarite solo dalla diretta interessata.

L’ex modella croata ha tenuto però a precisare che avrà bisogno di curarsi: “Ci sono un po’ di conseguenze, però sono forte e tutto andrà benissimo”. Infine ha concluso con le rassicurazioni del caso: “Detto questo, sto bene e mi dispiace: non volevo dare preoccupazioni ad alcuno”.











