Nina Moric: “Con Fabrizio Corona? Relazione tossica”/ “Vorrei trovare l’amore”

Nina Moric parla del rapporto con Fabrizio Corona: le sue parole

Nina Moric e Fabrizio Corona si sono sposati nel 2001 e hanno dato alla luce il figlio Carlos. Il loro rapporto, inizialmente genuino, si è poi trasformato in “tossico” come lo definisce la stessa modella croata. Le cronache rosa si sono spesso concentrate sul loro rapporto, anche per i casi giudiziari dell’ex re dei paparazzi.

Nina Moric choc: "Se sono insoddisfatta è colpa mia"/ "Carlos ha paura del padre"

Ai microfoni di Nuovo Tv, Nina Moric ha svelato l’origine delle sue insicurezze nella vita: “Mi è sempre mancato un punto fermo, una famiglia su cui contare” e non è andata meglio con Fabrizio Corona: “Eravamo entrambi fragili e deboli“. La modella, però, ha svelato di non aver mai tentato il suicidio con dei sonniferi e di non aver mai avuto dipendenza da sostanze stupefacenti: “Ho chiamato io stessa l’ambulanza quella volta. Se avessi voluto morire non lo avrei fatto“.

Nina Moric "Io e Fabrizio Corona malati? No, solo infelici"/ "Mai abusato di droghe…"

Nina Moric e la voglia di rimettersi in gioco: “Vorrei un affetto vicino”

Nina Moric ha subito tante sofferenze e, ad oggi, è in un momento di riflessione. L’allontanamento da suo figlio Carlos che ha scelto di vivere con il padre Corona, l’ha destabilizzata molto. Nonostante questo, la modella croata non vuole rinunciare all’amore.

Ai microfoni di Nuovo Tv, svela: “Anche se ho paura, mi piacere avere al mio fianco un affetto vero“. Nina Moric non nasconde di avere remore nell’amare di nuovo, considerando ciò che è successo con Corona, ma ha comunque voglia di provare ancora. Infondo, la voglia di famiglia è uno dei sogni più cari al volto televisivo e il calore di una persona che la ama è quello che più le manca di più.

Nina Moric: "Sono ancora sposata con Dossi"/ "Luigi Mario Favoloso? Io manipolata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA