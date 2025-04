Nina Moric contro Fabrizio Corona: “Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura”

Fabrizio Corona è finito nel mirino dell’ex moglie Nina Moric ed il motivo è presto detto. La showgirl croata ha attaccato l’ex re dei paparazzi come padre, sostenendo che sia più presente per il piccolo Thiago di quanto non lo sia stato per il loro figlio Carlos, che oggi ha 22 anni. “Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura.” ha tuonato la Moric contro l’ex marito con una storia su Instagram. Non ha specificato ulteriori dettagli ed al momento Corona non ha replicato in nessun modo. L’attacco di Nina Morici contro Fabrizio Corona segna il fatto che tra i due ex coniugi non è ritornata la serenità.

Estorsione con video hot: Fabrizio Corona assolto/ L'ex accusatrice rischia un'accusa per frode processuale

I due si sono conosciuti a Los Angeles nel 1999 all’apice del successo. La modella croata era la protagonista del video di Ricky Martin lui iniziava la sua carriera da paparazzo nella squadra di Lele Mora anche se sognava in grande. La storia d’amore catalizza l’attenzione dei giornali di gossip, nel 2001 si sposano e nel 2002 nasce il loro primo ed unico figlio Carlos Maria. La rottura arriva pochi anni dopo, nel 2004, e da allora è uno scambio di accuse reciproco e continuo tra i due. Lui finisce in carcere per lo scandolo dei foto ricatti, lei finisce più volte in ospedale per malori causati da stress. Dopo un guerra infinita negli ultimi mesi sembrava che tra i due fosse tornato il sereno ma a giudicare dall’ultimo post della modella non sembra che le cose siano andate così.

Fabrizio Corona: continua il processo per bancarotta/ Il legale: "L'appartamento non fu 'distratto'"

Fabrizio Corona tra l’attacco di Nina Moric e la dedica ai figli Thiago e Carlos

Per il momento Fabrizio non ha replicato in alcun modo all’attacco di Nina. L’ex re dei paparazzi da quattro mesi è papà di Thiago, figlio avuto dalla compagna Sara Barbieri. Il volto di “Falsissimo” condivide spesso sul suo profilo Instagram i momenti trascorsi con il bambino, dalle vacanze in famiglia alle coccole a casa, dimostrando di prendersi cura di lui. Di recente, infatti, postando su Instagram le foto con i figli Thiago e Carlos Maria si era lasciato andare alle confessioni: “Due figli, Due battiti che porto dentro. Con Carlos ho imparato a sopravvivere. Con Thiago sto imparando a restare. Non sono un padre perfetto non lo sarò mai. Ma sono presente. Sono vero. Sono qui. E quando lo guardo, so che il mio caos ha finalmente un centro. Thiago e io. Due generazioni, stessa fame”.