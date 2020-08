Nina Moric contro Fabrizio Corona/ “E’ un uomo solo e non ama nemmeno se stesso”

Nina Moric ha deciso di replicare alle dichiarazioni di Fabrizio Corona rilasciate al settimanale Chi di Alfonso Signorini. L’ex re dei paparazzi ha deciso di rompere il silenzio parlando delle sue ex: prima la moglie Nina Moric con cui ha avuto il figlio Carlos e poi la ex fidanzata Belen Rodriguez. Parole forti quelle pronunciate da Corona che senza girarci troppo intorno ha detto di essere dubbioso circa il sentimento provato verso le due modelle ipotizzando di essersene innamorato forse anche per fini legati allo showbusiness. Naturalmente le parole di Corona, sicuramente rilasciate per far discutere e attirare ancora una volta l’attenzione, hanno fatto infuriare la bellissima modella croata che ha prontamente replicato rispondendo alla domanda di alcuni fan sui social. In particolare la Moric ha scritto: “Ma lui non ama nemmeno se stesso, ecco perchè non riesce ad amare nessuno. Purtroppo mi dispiace tantissimo per lui alla fine è un uomo solo. Spero solo che Carlos non rimarrà deluso. Penso a Carlos solo a lui. Finalmente abbiamo smesso di fingere. Ecco perchè sotto il mio ultimo post ho scritto ‘il silenzio fa più paura’. Se solo potessi parlare aprirei un vaso di Pandora. Lascia stare non voglio allungarmi troppo. Alla fine gli voglio bene però soffre di delirio di onnipresenza”. Anche le parole di Nina Moric non sono affatto leggere, anzi lasciano trasparire qualcosa di inedito che la modella croata non ha anche rivelato su Corona. Di cosa si tratta?

Fabrizio Corona su Nina Moric: “siamo di nuovo tutti insieme”

Non solo parole forti quelle pronunciate da Fabrizio Corona sulla ex moglie Nina Moric visto che nella lunga intervista pubblicata dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini si legge pure: “con Nina avevo già ricomposto la famiglia due anni fa, quando le ho riportato Carlos e le ho fatto riavere l’affidamento congiunto. Adesso che siamo di nuovo tutti insieme, mio figlio è un’altra persona, ha ritrovato il benessere fisico, psicologico e ha ricominciato a sorridere”. Carlos, infatti, è molto legato sia alla mamma che al papà che è follemente innamorato del figlio. Dalle pagine di Chi, infatti, parlando del figlio Carlos ha detto: “lui è un’unica e assoluta anima pura in un mondo di impuri. Ha un quoziente intellettivo sopra la media, ama la conoscenza ed è in grado di parlare di qualsiasi argomento. Mi ha salvato da me stesso perché mi ha dato stabilità, ho bisogno di lui per stare bene così come lui ha bisogno di me. Mi consiglia, mi controlla, mi fa stare nelle regole”.



