Nina Moric, dedica a Fabrizio Corona/ “Domani con nostro figlio Carlos Maria per…”

Nina Moric sceglie la canzone “Father and son” di Ronan Keating per l’ex marito Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria. L’ha usata come sottofondo musicale ad una delle sue Instagram Stories. Domani è infatti il compleanno dell’adolescente, che compirà 17 anni. E la madre ha pensato all’ex paparazzo, tornato in carcere per la sua «insofferenza alle prescrizioni». Padre e figlio in questi mesi sono infatti lontani, ma il legame è indissolubile e Nina Moric ha voluto ribadirlo sui social. «Ci manchi da morire. Ma domani festeggeremo insieme il compleanno di nostro figlio. Lontani ma vicini nel cuore», ha scritto la modella. Una dedica e al tempo stesso una promessa per l’ex marito, reduce da un movimentato anno televisivo. Fabrizio Corona aveva ottenuto l’affidamento terapeutico per curare la sua dipendenza dalla droga, ma il tribunale di sorveglianza a fine marzo decise di sospenderla rispedendolo in carcere.

NINA MORIC, DEDICA A FABRIZIO CORONA: “CON NOSTRO FIGLIO CARLOS MARIA PER…”

Nei giorni scorsi Nina Moric è tornata a far parlare di sé. Dopo aver rivelato al popolo del web di aver contratto il tanto temuto batterio mangiacarne durante la sua permanenza in Africa, la showgirl croata ha diviso l’opinione pubblica pubblicando una foto in cui è ritratta mentre indossa una t-shirt bagnata che lascia poco spazio all’immaginazione. L’immagine non ha convinto molto gli utenti su Instagram. L’obiettivo dell’ex moglie di Fabrizio Corona era pubblicizzare una maglietta griffata dal suo ultimo brand, che porta in codice le iniziali del suo nome d’arte, ma non sono mancati diversi commenti critici. Oltre alle critiche, va detto che non sono mancati i complimenti da parte dei fan. E questo conferma qualcosa che la 43enne ha in comune proprio con l’ex marito: lei e Fabrizio Corona sono abituati infatti a dividere l’opinione mediatica e non solo per il gossip che riguarda la loro vita privata.

